Kim Kardashian, Kate Middleton y más en El look del día

Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Rashel Díaz y Lupita Nyong'o son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería.

Kim Kardashian

Como de costumbre, la socialitee acaparó todas las miradas con este interesante look de jeans, top de mezclilla con con los hombros al descubierto con mangas tipo globo y originales botas azules que cubrían por completo sus piernas.

Lucero

Con este coqueto minivestido de encaje, la cantante mexicana presentó su nueva colección de ropa en la Ciudad de México.

Kate Middleton

Regia y más delgada que nunca lució la duquesa con este clásico vestido azl marino de manga larga con falda en A, que complementó con un clutch negro y zapatos de punta del mismo color.

Lupita Nyong'o

Este clásico vestido rojo resaltó la increíble piel de la actriz y la hizo lucir muy elegante.

Rashel Díaz

Mostrando piernas con este conjunto negro de pantalón corto y chaqueta y con sonrisa llegó la presentadora a los estudios de Un nuevo día (Telemundo).

Gigi Hadid

Hermosa lució la popular modelo con este moderno vestido azul pastel con vuelos y mangas tipo globo, de Burberry.

Amber Heard

La actriz lució muy sensual con este sencillo vestido crema de seda.

Hilary Duff

La actriz llegó a un evento ataviada con este look de pantalón y chaqueta verde, top crema y sandalias plateadas de plataforma.

Diane Kruger

Para ir a una velada en Nueva York, la actriz optó por este set rojo de falda y cropped top de manga larga de Chanel, zapatos blancos y un bolso de la misma marca.

Olivia Munn

Encontramos a la actriz en Los Ángeles, ataviada con este vestido estampado con detalles de encaje, que combinó con botas rojo vino y un minibolso.

