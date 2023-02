El look del día - febrero 20, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Kim Kardashian, Migbelis Castellanos y Rihanna son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Rihanna Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group En su primera salida tras conocerse su embarazo después de que lo anunciara en el Super Bowl, la cantante optó por un conjunto relajado de pantalón de mezclilla estampado, camiseta de Godzilla y zapatillas, que completó con un voluminoso abrigo de pelo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Look del día Credit: Instagram Disfrutando del fin de semana, la presentadora presumió pierna con este minivestido camisero negro efecto piel con botones dorados y sandalias de tiras. 2 de 8 Ver Todo Elsa Pataky Look del día Credit: Jose Oliva/Europa Press via Getty Images Para una presentación en Madrid, la actriz apostó todo al negro con este pantalón de tiro alto y chaleco, que combinó con sandalias de cuña de esparto de Gioseppo. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Look del día Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images ¿Trinity eres tú? Sin duda la empresaria se parecía al personaje de Matrix con esta gabardina de cuero negro sobre un ceñido conjunto del mismo color en Los Ángeles. 4 de 8 Ver Todo Marlene Favela Look del día Credit: Instagram Así de sonriente captamos a la actriz en la promoción de El amor invencible, con un top de un solo hombro adornado con una enorme flor, pantalones de vinilo en color chocolate y botines de tacón acharolados. 5 de 8 Ver Todo Andreína Martínez Founier Look del día Credit: Instagram La dominicana sigue de gira con Miss Universo y se tomó esta bella fotografía en un templo de Bali, luciendo un diseño de Ray Jake Cariño en color azul eléctrico que combinaba minifalda con una larga capa de un solo hombro. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo Look del día Credit: Instagram Antes de disfrutar de la alegría del carnaval vimos a la conductora mexicana con este simpático suéter rosado y pantalones de mezclilla rasgados. 7 de 8 Ver Todo Natti Natasha Look del día Credit: Instagram La cantante regaló a sus fanáticos esta imagen en la que posa sensual, ataviada con un ajustado conjunto de pantalón acampanado y chaleco de mezclilla. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

