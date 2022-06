El look del día - junio 24, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Gotham/ GC Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Elsa Pataky y Rosalía son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Rosalía Look del día Credit: Darren Gerrish/ WireImage La cantante española, amante de las últimas tendencias, asistió a varios desfiles durante la Semana de la Moda de París. Causó sensación con su conjunto de chaqueta oversized, altísimas botas con hebillas y un blusón de seda gris. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Julia Fox Look del día Credit: Rachpoot/ Bauer-Griffin/ GC Images La exnovia de Kanye West, modelo y famosa por ir a la compra en ropa interior, salió de fiesta por la Gran Manzana con una minifalda de cuero, botas a medio muslo y un original corsé. 2 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Look del día Credit: Gotham/ GC Images La mediática mamá fue vista en Nueva York con este atuendo deportivo de top corto y pantalón con elástico, muy bien acompañada de sus hijos varones. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Elsa Pataky Look del día Credit: Axelle& Bauer-Griffin/ FilmMagic La actriz española acompañó a su esposo, el actor Chris Hemsworth, en el estreno de la última entrega de la saga Thor. Para la ocasión eligió un sofisticado vestido blanco con abertura en la falda y tremendo escote. 4 de 10 Ver Todo Natalie Portman Look del día Credit: Alberto E. Rodriguez/ Getty Images La actriz israelita, protagonista de la última entrega de Thor, también dijo presente en el estreno, al que acudió con un minivestido de brillos con un solo hombro y sandalias minimalistas. 5 de 10 Ver Todo Máxima de Holanda Look del día Credit: P Van Katwijk/ Getty Images Para cumplir con sus labores de reina, la monarca eligió este conjunto de falda y top blancos con efecto perforado y accesorios color beige. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alessandra Ambrosio Look del día Credit: Gotham/GC Images Siempre sensual, la modelo fue captada en Nueva York con este vestido largo de crochet con aberturas en los costados y profundo escote. 7 de 10 Ver Todo Valentina Ferrer y J Balvin Look del día Credit: Stephane Cardinale-Corbis/ Corbis Entertainment La modelo posó con una gabardina, pantalones de mezclilla y camiseta blanca en el desfile de Dior Hombre en París. Su mejor accesorio, el reguetonero colombiano con camiseta estampada y pantalón ancho de la casa francesa. 8 de 10 Ver Todo Jessica Biel Look del día Credit: Stephane Cardinale-Corbis/ Corbis ENtertainment Fanática de la moda, la actriz también dijo presente en el show de Dior en la capital francesa, con un pantalón cargo de color beige que combinó con blusa blanca y tacones. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tessa Thompson Look del día Credit: JOCE/Bauer-Griffin/ GC Images La actriz afrolatina optó por un original pantalón con efecto óptico para asistir al plató de Jimmy Kimmel en Los Ángeles. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

