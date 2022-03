Excéntrica invitación, Salma y Kim juntas, homenaje a Ucrania... los detalles del show de Balenciaga en París Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Balenciaga París Credit: Innstagram Uno de los desfiles más reivindicativos de la Semana de la Moda de París ha sido el de la firma Balenciaga que en un espectacular escenario nevado y ventoso ha presentado sus propuestas para este otoño-invierno con bolsos que imitan bolsas de basura y diseños con los colores de la bandera ucraniana. Empezar galería Invitación telefónica Los invitados al desfile recibieron un iPhone 6s gastado por el tiempo y el uso con la pantalla rota, que tenía sus nombre y los detalles del show grabados en la parte de atrás. Según la marca, una reflexión sobre la cantidad de residuos tecnológicos que generamos y el consumo masivo de bienes de este tipo. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Mensaje solidario Shoe de Balenciaga en París Credit: Instagram Eva Chen El director creativo de Balenciaga, Denma Gvasalia, huyó de la guerra de su natal Georgia en 1993 y desde entonces se ha sentido un refugiado. La situación actual de Ucrania le ha recordado los traumas que esto le ocasionó y a pesar de que "la semana de la moda se siente como algo absurdo" decidió continuar con el show en el que tanto habían trabajado él y su equipo. En cada asiento del desfile los asistentes encontraron esta tarjeta "dedicado a la valentía, resistencia y la victoria del amor y la paz". 2 de 10 Ver Todo Balenciaga con Ucrania Junto a la tarjeta además una camiseta oversized con los colores de la bandera ucraniana que también lució el equipo de Gvasalia tras bambalinas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Invitados de lujo Una de las asistentes al desfile que no dudó en ponerse la camiseta fue Salma Hayek, quien asistió con su hija Valentina Paloma y posó con Kim Kardashian. 4 de 10 Ver Todo El look de Kim Kardashian Kiim Kardashian en el show de Balenciaga Paris Credit: Instagram Kim Kardashian Por supuesto la que parece haberse convertido en embajadora de la marca no podía lucir uno de los modelitos que ya posee en su extenso armario. Para asistir al desfile se forró, literalmente, con un precinto de Balenciaga de la cabeza a los pies, bolso incluido, sobre un atuendo totalmente negro. 5 de 10 Ver Todo Kim Kardashian ¿Cómo haría la empresaria para ir al baño? No lo sabemos. Ella misma ha mostrado que al final del desfile tuvieron que cortarle el traje para poder quitárselo y esperó prácticamente a que comenzase el show para tomar asiento por miedo a que se rasgara. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El escenario El desfile tuvo lugar en un escenario circular de carácter apocalíptico, con una gran nevada (hecha de papel), un viento huracanado contra el que los modelos casi tenían que pelear al caminar y un "cielo" encapotado. 7 de 10 Ver Todo Las tendencias Show Balenciaga en paris Credit: Instagram Balenciaga Un desfile protagonizado por el color negro, con muchísimos looks monocromáticos en este tono, aunque también vimos sus famosos enterizos ajustados con guantes y zapatos a juego en estampados florales y en rojo. También tuvieron cabida las prendas de corte más deportivo, como sudaderas con capucha, pantalones de mezclilla o cargo, y piezas oversized. 8 de 10 Ver Todo Piezas clave Show Balenciaga en paris Credit: Instagram Balenciaga Las prendas que más triunfaron fueron el bolso "bolsa de basura", que Kim Kardashian se llevó a casa ese mismo día, y las botas que lucieron los hombres, que a diferencia de las modelo knife de las mujeres -muy ajustadas tipo calcetín- eran altas pero de caña holgada. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Homenaje final Balenciaga show París Credit: Instagram Balenciaga Los dos looks finales de la colección estuvieron protagonizados por los colores de la bandera de Ucrania. Primer un conjunto masculino de pantalón y sudadera en amarillo y para finalizar, un ajustado vestido con cola en azul claro. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

