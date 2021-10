El look del día - octubre 6, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian, look del dia Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Ana de Armas, Kim Kardashian y Eiza González son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Eiza González Eiza Gonzalez en Paris, look del dia Credit: 2021 Best Image/The Grosby Group Ataviada con este moderno abrigo estampado y botas negras, llegó la actriz al desfile de Louis Vuitton en París. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martinez Hermosa luci´ó la presentadora con este conjunto rosado de culottes y chaqueta, que complementó con un top de seda y botines rojo vino. 2 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group Con este look de leggings, blusa negra, zapatos de punta y llamativo abrigo de piel, llegó la socialité a un restaurante de Nueva York. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Kristen Stewart Kristen Stewart, look del dia Credit: 2021 Best Image/The Grosby Group Para asistir a una velada, la actriz eligió este conjunto de minifalda y chaqueta, que combinó con un top tipo corsé, medias blancas y zapatos planos. 4 de 8 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Migbelis Castellanos En la más reciente transmisión de Nuestra Belleza Latina, vimos a la reina de belleza con este elegante y moderno jumpsuit azul turquesa. 5 de 8 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de Holanda, look del dia Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images Quedamos fascinadas con este sofisticado conjunto naranja que portó su majestad. La flor le dio el toque perfecto a su look. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosalía Rosalia, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Para celebrar su nueva colección con MAC Cosmetics, la cantante española optó por este atuendo de falda fucsia y crop top rojo. 7 de 8 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas en Paris, look del dia Con este femenino minivestido rosado, llegó la actriz al desfile de moda de Louis Vuitton. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

