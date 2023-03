Kim Kardashian se lanza a la moda deportiva con SKIMS Performance, confeccionada con la última tecnología Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for SKIMS Después de prendas moldeadoras, ropa interior, trajes de baño y piezas para estar por casa, era cuestión de tiempo que Kim Kardashian se aventurara en el mundo de la moda deportiva. Esta es la colección edición limitada SKIMS Performance, con tejidos inteligentes y tecnología de soporte en un amplio rango de tallas. Empezar galería Top de tirantes Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía Un top deportivo corto con la tecnología de compresión de SKINS, una marca especializada en prendas para deportistas de élite, confeccionado en un tejido que promueve la circulación de la sangre, la sujeción del músculo y su recuperación tras el entrenamiento. La misma tecnología se ha usado en todas las prendas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Cómpralo! Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía Racer Back Tank, en color Oxide, de SKIMS Performance. $78. skims.com 2 de 10 Ver Todo Leggins con estribo Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía Todos los productos de la colección están disponibles en tres colores: gris, marrón y negro, y como todas las prendas de SKIMS, abarcan las tallas de la XXS a la 4X. Estos leggins de tiro alto son perfectos para practicar en la colchoneta todo tipo de ejercicios y son como una segunda piel con su tejido que te mantiene seca a pesar del sudor. 3 de 10 Ver Todo Anuncio ¡Cómpralo! Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía High Waist Stirrup Leggins, en Onyx, de SKIMS Performance. $128. skims.com 4 de 10 Ver Todo Shorts Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía Un básico pantalón corto que te hará sentir cómoda y seca mientras practicas deporte. Gracias a su tecnología, mantienen la presión en cuadriceps, glúteos e isquiotibiales y mejoran el flujo sanguíneo incluso después de la práctica. 5 de 10 Ver Todo ¡Cómpralo! Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía High Waisted Bike Short, en Gunmetal, de SKIMS Performance. $98. skims.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Manga larga Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía Este top listo para que te esfuerces al máximo cuenta con una segunda capa de rejilla en el frente, la espalda y los costados para mejorar el flujo del aire y evitar que se quede la humedad, además de una alta compresión en el torso. 7 de 10 Ver Todo ¡Cómpralo! Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía Long sleeve Top, en Oxide, de SKIMS Performance. $98. skims.com 8 de 10 Ver Todo Leggins clásicos Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía Sin duda una prenda imprescindible en el armario de cualquier deportista. Con cintura alta y largura hasta el tobillo, te mantiene cómoda a la vez que moldea tu figura y mejora la circulación sanguínea de tus piernas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Cómpralo! Kim Kardashian línea deportiva SKIMS Performance Credit: Cortesía High Waisted 7/8 Leggins, en Gunmetal, de SKIMS Performance. $118. skims.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

