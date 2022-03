Kim Kardashian pone a la venta sus sandalias de Yeezy ¿Las quieres? ¿Sabías que puedes comprar piezas de los closets de las Kardashian? Aquí los detalles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Conoces la página Kardashian Kloset? Esta tienda web ofrece ropa de diseñador seleccionada de los propios guardarropas de las Kardashian-Jenner y es una oportunidad perfecta para las chicas fans de la familia que buscan piezas de lujo a buen precio. Sin embargo, Kim Kardashian causó controversia con las últimas piezas que subió al sitio: dos pares de sandalias Yeezy. Este fin de semana, vimos los zapatos usados diseñados por su exesposo en Kardashian Kloset por $375 y $350. Kardashian Kloset Credit: Cortesía de Kardashian Kloset Y aunque apoyan a la empresaria en su divorcio, muchas de sus fans se sorprendieron al ver que estaba tratando de beneficiarse de las sandalias, porque sospechan que Kanye se las regaló. "Vender cosas que has obtenido gratis cuando ya eres una 'multimillonaria' es tan grosero", dijo un fan en las redes. Los zapatos ya desaparecieron del sitio web, pero quedan muchos de otras marcas en su lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es primera vez que las Kardashian han generado controversia vendiendo ropa regalada. En 2010, el diseñador Christian Cowan se enojó con Khloé Kardashian al enterarse que vendió piezas gratis que le había mandado de su desfile. Kim Kardashian, Khloe Kardashian Kim y Khloé en Miami. | Credit: J. Lee/Getty Images for ABA Si te interesa adquirir una pieza de la familia tan famosa o satisfacer tu curiosidad, visita kardashiankloset.com.

