Kim y Khloé Kardashian llevan a sus hijas al mundo de Barbie ¡y lucen como la mismísima muñeca! Las hermanas visitaron Barbie World con cuatro de las niñas del clan y pasaron un divertido día en familia. Sus fabulosos looks parecían sacados del armario de la famosa muñeca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una nunca es demasiado mayor para jugar con muñecas y las hermanas Kardashian se han dejado contagiar por la fiebre Barbie, ante el próximo estreno de la película sobre el célebre juguete protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. El pasado lunes, Kim y Khloé Kardashian llevaron a sus hijas, Chicago y True, ambas de 5 años, y a sus sobrinas Stormi, hija de Kylie Jenner, también de 5 años, y Dream, hija de Rob, de 6 años, a visitar la exposición The World of Barbie en Los Ángeles. Un día de diversión para el que las hermanas prepararon los looks perfectos. Kim optó por un enterizo negro de escote generoso, que completó con botas de tacón color rosa chicle estilo calcetín por encima de la rodilla y recogió su melena en una cola de caballo. También llevó una gabardina oversized y modernas gafas de sol. Kim y Khloe Kardashian visita Barbie world Credit: Backgrid/The Grosby Group Por su parte, Khloé apostó todo al fucsia, con un ceñido enterizo de cuello alto en ese tono rosado que se identifica con la famosa muñeca de Mattel, que resaltaba su esbelta silueta y que completó con botas de tacón del mismo color hasta medio muslo y grandes lentes futuristas plateadas. Con un maquillaje intenso y su cabello rubio suelto en ondas, aún se parecía más a la querida Barbie. Kim y Khloe Kardashian visita Barbie world Credit: Backgrid/The Grosby Group Las estrellas de telerrealidad compartieron varias imágenes en sus historias de Instagram, posando con accesorios de los juguetes a tamaño real, como tablas de surf, ropa de sirena, incluso una caja como en las que se presentan las muñecas en las tiendas. Kim y Khloe Kardashian visita Barbie world Credit: Instagram En la exposición también se puede visitar la famosa Dreamhouse de Barbie, así como el Fashion Studio, al DreamCamper e incluso un cohete espacial, todo a tamaño real. Kim y Khloe Kardashian visita Barbie world Kim y Khloe Kardashian visita Barbie world Left: Credit: Insagram Right: Credit: Instagram Las niñas también lucieron muy a juego con sus looks rosados para la ocasión. True llevó un suéter de Barbie con purpurina y una falda de lentejuelas, mientras Dream optó por un enterizo corto fucsia y zapatillas con detalles del mismo color y Stormi lució un vestido plateado. Kim y Khloe Kardashian visita Barbie world Credit: Instagram Chicago, quien lució un pantalón acampanado de color rosa claro con brillo y una camiseta con su nombre, lo pasó en grande montando en unicornio y la fundadora de SKIMS escribió "gracias por la experiencia más divertida para nuestras chicas". Las niñas eran todo sonrisas mientras descansaban en sillones rosados o jugaban en una piscina de bolas, por supuesto rosas. Kim y Khloe Kardashian visita Barbie world Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Parece que la exposición dejó una profunda huella en Kim, quien el miércoles organizó junto a su hermana Kourtney, una fiesta de pijamas con temática Barbie, a la que estuvieron invitadas North West y sus amigas, entre las que se encuentran Maxwell, la hija de Jessica Simpson y Gracie, la hermana pequeña de Selena Gómez, además de su prima Penélope hija de Kourtney. Una celebración que parecían estar grabando para su show de telerrealidad The Kardashians (Hulu).

