Kim Kardashian copió el look que hace dos días llevó Jennifer López

Cuando eres Jennifer López no es difícil encontrar otras mujeres, incluyendo famosas, que quieran copiar tu look. De hecho, se podría decir que López es una de las celebridades más copiadas y no es para menos. La cantante siempre luce regia y porta los estilos más fabulosos y modernos. A otra que también copian mucho, es a Kim Kardashian. Pero, aunque tiene a millones de mujeres en el mundo que tratan constantemente de lucir como ella, Kardashian no puede evitar querer lucir como su ídolo, que es su caso es Jlo. En el pasado hemos visto a Kardashian imitar looks muy parecidos a los que, en el pasado a portado López, pero esta vez no esperó ni una semana para imitarla.

Durante la promoción, en Nueva York, de su nueva película Hustlers, López lució unos diez looks en solo dos días y entre esos atuendos la vimos portar una falda crema tipo lápiz y un top gris de cuero tipo corsé de Tom Ford. La cantante complementó su look con zapatos morados de punta, de la misma marca y una cola de caballo. Fue precisamente este top, pero en negro, el que dos días después portó Kardashian con un pantalón del mismo material de la marca Off White, para visitar los estudios del show The View.

Raymond Hall/GC Images; MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images

MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images

La pieza pertenece a la colección de primavera 2019 de la marca y su precio original era $2,590, pero ahora la puedes obtener por la mitad del precio.

Ambas famosas lucieron muy bien con sus respectivos atuendos, pero ¿a quién crees que le quedó mejor el top?