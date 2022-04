¡Omg! Estos jeans que lució Kim Kardashian cuestan más de $6,000 la socialité revolucionó las redes con este look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que las hermanas Kardashian/Jenner tienen muchísimo dinero y que han sabido darle un buen uso, en especial cuando se trata de comprar sus respectivas mansiones o irse en avión privado a exóticas vacaciones. Las chicas tampoco escatiman nada a la hora de comprar vehículos, ropa, zapatos o carteras. Y es que es sin duda alguna, ellas tienen los clósets más envidiados. Ahora bien, sabemos que muchas de esas piezas las reciben como regalo de parte de algunos de los diseñadores más prestigiosos del mundo, tal y como fue el caso de el último look de que llevó Kim Kardashian. Resulta que la socialité publicó un set de fotos en su cuenta de Instagram en las que aparece con un top strapless tipo corsé de No Sesso, combinado con un maquillaje en tonos tierra, un moño y unos llamativos jeans. Los pantalones de talle alto, hilos entrecruzados que dejan ver la piel y trenzados en los laterales, son de la marca francesa Ludovic de Saint Serni. Pero no es el interesante y original diseño lo que más sorprende, sino por su exorbitante precio que ha dejado a muchos boquiabiertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pieza, que forma parte de la nueva colección de dicha marca cuesta nada y más y nada menos que $6,443. Así como lo lees, la pieza cuesta casi $7,000 y se podría decir que es uno de los jeans más caros del mundo, compitiendo con los de Dolce & Gabbana que cuestan $10,200, pero están decorados con piedras preciosas. La pieza que lleva Kim luce increíble y de seguro que hace que más de uno voltee a mirarla, pero no estamos seguras si valen lo que cuestan. ¿Qué opinas?

