Kim Kardashian es la nueva imagen de Marc Jacobs La empresaria e icono de moda protagoniza la campaña de otoño de la marca estadounidense. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian continúa su ascenso en la industria de la moda. Además de contar con su propia firma, la empresaria, quien es considerada un icono por su particular estilo, fue imagen de Balenciaga, algo que ha caído en el olvido tras la polémica de la marca, también se convirtió en embajadora global de Dolce & Gabbana el año pasado, protagonizando memorables momentos de la mano de los italianos, desde su propia colección cápsula, a desfilar en Milán o la boda de su hermana, y ahora protagoniza de la campaña de otoño de Marc Jacobs. La estrella de telerrealidad fue fotografiada por Tyrone Lebon, responsable de algunas de las campañas más icónicas de Calvin Klein, Miu Miu o Louis Vuitton entre otros grandes nombres de la moda. Kim Kardashian nueva imagen Marc JAcobs campaña otoño Credit: Tyrone Lebon/ Instagram Kim Kardashian Situada en una escenario lleno de inflables, en el que destacan dos piernas con zapatos y diferentes letras, Kardashian presume algunas piezas de la línea otoñal en un ambiente oscuro, convirtiéndose en el foco principal de atención gracias a la luz de los reflectores. Incluso algunos pósters de la campaña presentan simplemente su cara de frente. Como vemos en las imágenes, los lunares son grandes protagonistas en esta colección en la que Jacobs combina diferentes texturas tanto en siluetas oversized, como en piezas más de tendencia como coses o guantes de ópera. Kim Kardashian nueva imagen Marc JAcobs campaña otoño Credit: Tyrone Lebon/ Instagram Marc Jacobs Los accesorios cobran también mucha importancia en esta línea, con las icónicas botas de la firma, las Kiki Ankle Boots, que ahora se reintentan con una plataforma súper alta. También han rediseñado los bolsos Sack y Curve, con nuevas formas, y su tote bag, ahora disponible con diferentes combinaciones de color. Kardashian posa con una original chaqueta estampada con cuello asimétrico en una de las imágenes promocionales. En otra luce un top estilo corsé con una falda larga de efecto plastificado, guantes largos de lunares, igual que la cartera, las botas Kiki en blanco y una gargantilla. También la hemos visto con una cazadora entallada en la cintura y mangas abullonadas. Kim Kardashian nueva imagen Marc JAcobs campaña otoño Credit: Tyrone Lebon/ Instagram Marc Jacobs SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el cabello suelto y un maquillaje poco cargado en los tonos habituales que usa la madre de cuatro, Kardashian demuestra una vez más su sobrada experiencia como modelo. Lourdes León, Susan Sarandon y su hermana Kendall Jenner, también han fungido como imagen de esta marca en el pasado. La colección otoño invierno de Marc Jacobs ya está disponible tanto en las boutiques de la marca como en su página web.

