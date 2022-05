¡Qué ternura! Los hijos de Kim Kardashian le hicieron un artístico regalo el Día de la Madre Los pequeños North, Saint, Chicago y Psalm, sacaron sus dotes artísticas a pasear para mostrar el amor que sienten por su mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué le regalas a una madre que lo tiene todo? Eso debió pensar North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West cuando se acercaba el Día de la Madre, pues la pequeña está detrás del tierno regalo que los cuatro hermanos le obsequiaron a su progenitora en la señalada fecha. Ya sabemos que North es toda una artista pues su madre Kim Kardashian ha presumido sus creaciones artísticas en varias ocasiones, creando incluso la polémica si realmente ella era la autora de esos cuadros. Pero ahora hemos descubierto que el resto de los hijos de la empresaria también tienen una vena artística en plena ebullición. Si antes solía recibir extravagantes presentes de su exesposo, el cantante Kanye West, en esta ocasión ha sido un regalo muy original y al alcance de cualquiera. Kim Kardashian regalo dia madre Credit: Instagram Kim Kardashian Se trata de un conjunto deportivo de color gris claro que los pequeños North, de 8 años, Saint, de 6, Chicago de 4 y Psalm, quien acaba de cumplir los 3, han decorado con diferentes dibujos hechos a mano. Por ejemplo, en el pantalón Saint ha contribuido con un colorido retrato de su mamá junto a él, ambos portando gorras y rodeados de corazones. Mientras que Chicago dibujó una flor rosa y un corazón. Entre todos plasmaron la silueta de la mano de Psalm en la zona de la cintura en un brillante tono azul. Kim Kardashian regalo dia madre Credit: Instagram Kim Kardashian La sudadera fue totalmente obra de North, quien escribió "Mom" y "Kim" en sendas mangas, y en la parte de la espalda hizo un intrincado diseño con numerosos corazones y flores. No es la primera vez que su primogénita deja su huella pictórica en un regalo para su mamá, como cuando West le regaló a la emprendedora la cartera Herbag de Hermès, valorada en $3,775, pintada por North cuando esta tenía tan solo 16 meses. Kim Kardashian regalo dia madre Credit: Instagram Kim Kardashian No sabemos si Pete Davidson, la pareja actual de Kardashian quien se ha mostrado muy unido a los niños, o incluso Kanye, ayudaron a los pequeños a idear y materializar el regalo, o si usaron prendas de la marca Yeezy para hacerlo, pero Kim prometió en sus historias que pronto se lo veríamos puesto y no podemos esperar a que llegue el momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto falta para que los hermanitos colaboren en una colección con SKIMS?

