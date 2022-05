Kim Kardashian y su hija North lucen idénticas en esta imagen ¡Wow! La pequeña ya casi cumple 9 años y se está pareciendo más a su famosa mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian es sin duda una de las mujeres más famosa del mundo y también es considerada una de las más bellas. Se haya hecho cirugía o no, la más popular de las hermanas Kardashian se ha ganado ese puesto en los ojos de sus millones de seguidores alrededor del mundo. La socialité ha compartido la mayor parte de su vida adulta en su show de telerrealidad, por eso causa sensación cuando publica alguna imagen de su niñez o adolescencia, tal y como pasó recientemente. Resulta que, buscando entre sus fotos viejas, la empresaria se topó con una imagen suya en su tiempo de adolescente. En ella aparece con el cabello negro, frenillos en los dientes y un labial oscuro. Fue precisamente esa foto que le recordó mucho a North, su hija mayor, quien ahora, a punto de cumplir 9 años es el vivo retrato de su mamá, en su juventud. La pequeña, quien a su corta edad ya muestra su gusto por la moda y la belleza, y quien tiene una personalidad bastante definida, es el orgullo de Kardashian y su compañera en los videos más divertidos y cool que la empresaria publica en Instagram y Tik Tok. De hecho, en varias ocasiones las hemos visto vestidas casi iguales o llevando peinados parecidos, como cuando ambas se trenzaron el cabello y parecían mellizas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que mientras más crece la primogénita de Kardashian y Kanye West, más se parece a su famosa mamá, o mejor dicho a todo el clan de las Kardashian. Eso sí, desde ya se nota que la pequeña tendrá un estilo muy cool y original.

