Kim Kardashian, con guantes en la playa, borra una foto de su Instagram tras ser acusada de retocarla La empresaria, quien aparece en una paradisiaca playa con guantes de motorista, eliminó una imagen en la que su pierna tiene un aspecto sospechoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian borra foto instagram Credit: Gotham/GC Image Kim Kardashian es una de las creadoras de tendencias más potentes de la actualidad. Su posición como influyente de la moda ha sido reconocida recientemente con el premio Fashion Icon de los People's Choice Awards, y no hay más que echar un vistazo a sus redes sociales para darse cuenta de que a sus seguidores les encanta copiar su estilo. Y a pesar de que no es la integrante del clan Kardashian-Jenner con más seguidores en Instagram, rol que le deja a su hermana menor Kylie Jenner, sus fanáticos no tienen problemas en darle su opinión sobre las instantáneas que comparte. Por ejemplo, en una publicación que la empresaria colgó el martes, mientas su exesposo Kanye West se paseaba por París con su enamorada Kardashian fue acusada de haber manipulado la apariencia de su pierna derecha en la última imagen de un carrusel en el que vemos a la madre de cuatro en una playa paradisiaca. En las imágenes podemos ver a Kim con un original atuendo para disfrutar de la jornada playera: la parte de abajo de un bikini negro de corte muy sensual con el que mostraba gran parte de su encanto trasero y un top de manga larga elástico, que combinó con diferentes lentes de sol y ¡guantes de motorista! Las imágenes, presumiblemente tomadas durante su escapada a las Bahamas con su nuevo amor Pete Davidson, además de llamar la atención por tan curioso accesorio para estar en la playa, hicieron sonar las alarmas porque en la última imagen la zona de detrás de su rodilla derecha se ve extrañamente delgado y su pantorrilla, en vez de mostrarse firme y abultada en la acción de caminar, luce deforme. "Omg terrible photoshop" escribió un seguidor. "Honestamente. No puedo imaginar ser tan consciente de tu imagen como para sentir la necesidad de retocar la parte de arriba de mi pantorrilla" anotó otro. "Si van a usar photoshop podrían al menos poner un poco de esfuerzo" comentaba otra persona. "Te quiero Kim pero ¿guantes en la playa? Por favor, no lo pongas de moda" escribió una más. En mitad de esta discusión sobre la apariencia de su pierna, la socialité borró la polémica imagen. kim kardashian borra foto pierna Credit: IG Kim Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que tanto Kardashian como sus hermanas son acusadas de retocar las imágenes que comparten, algo que han reconocido que hacen, así como utilizar numerosos filtros. Khloé, Kylie y hasta la matriarca Kris Jenner han eliminado imágenes de sus redes sociales tanto por estar evidentemente mal retocadas como por no estarlo lo suficiente. Respecto a los guantes, un accesorio al que se ha aficionado con su amor por los diseños de Balenciaga, Kardashian no es ajena a las apuestas arriesgadas en la moda, como el conjunto negro, capucha incluida, de Balenciaga que lució en la última gala del Met, al vestido de Schiaparelli con el que la compararon con una tortuga ninja durante la navidad de 2020. Pero igual que una de sus seguidoras, esperamos que no se convierta en tendencia. ¿Te imaginas?

