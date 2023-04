¿Qué vestido llevará Kim Kardashian a la gala del Met? La empresaria dio un look tras bastidores al proceso de elegir un look para el gran evento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes se celebrará la famosa gala del Museo Metropolitano de Nueva York y aunque ya sabemos mucho de los detalles, desde el tema dedicado a los diseños de Karl Lagerfeld hasta los anfitriones como Penélope Cruz, aun falta mucho por definir. Por supuesto, como amantes del fashion, nosotras lo que más queremos saber es, ¿qué lucirán las estrellas? Kim Kardashian nos acaba de dar una pista. La socialité e influencer se dirigió a la oficina del difunto Karl Lagerfeld en París esta semana, donde obtuvo "inspiración" para el evento y hasta conoció a Choupette, el gato del diseñador. "Tuve una cita con @choupetteofficiel en París. Luego pasamos un tiempo en la oficina de @karllagerfeld para inspirarnos un poco para el Met", escribió junto a las fotos que compartió en su Instagram. También vimos a la fundadora de SKIMS mirando una selección de diseños y bocetos de trajes clásicos de la marca tan codiciada. ¿Serán la inspiración para su atuendo? Kim Kardashian Kim Kardashian en la gala del Met del 2022. | Credit: James Devaney/GC Images Hace un año, la estrella del reality "The Kardashians" estuvo en boca de todos tras vestir el traje de Marylin Monroe en la alfombra roja del Met. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Logrará superar ese momento el lunes? ¿Qué opinas?

