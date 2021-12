Kim Kardashian recibirá el premio Fashion Icon en los People's Choice Awards La socialité será honrada por su estilo marcador de tendencia y su éxito como empresaria en la industria de la moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hay duda de que Kim Kardshian se ha hecho un hueco en el mundo de la moda gracias a su personal estilo en el que abundan los vestidos ajustados que remarcan su curvilínea silueta, escotes de infarto, transparencias, colores neutros y últimamente los enterizos a juego con abrigo y botas incluidos, que a muchas le sirve de inspiración. Las cadenas de televisión NBC y E! Acaban de anunciar que la socialicé recibirá el premio Fashion Icon en los People's Choice Awards el próximo 7 de diciembre. La fundadora de SKIMS y madre de cuatro hijos ha sido elegida por su sentido del estilo, su éxito empresarial sin precedentes y por haber marcado tendencia en la última década. Tras saltar a la fama por su amistad con Paris Hilton y desde que salió al aire su show Keeping Up Up With The Kardashians, la popularidad de la empresaria no ha hecho más que aumentar. Una fama que la fashionista ha sabido transformar en un imperio billonario. "Durante casi dos décadas, la evolución del estilo de Kim Kardashian West ha sacudido e influido en las tendencias a nivel mundial y se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta dentro de la industria de la moda", dijo Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de entretenimiento de E!. "Por ser una inspiración cultural, pionera y mucho más, estamos ansiosos por honrar a Kim con el premio People's Fashion Icon Award de este año". Kim KArdashian Fashion Icon Award Credit: Gotham/GC images Méritos en esta categoría no le faltan. Durante el tiempo que lleva en el ojo público la hemos visto pisar las alfombras rojas más glamorosas y su guardarropa se ha visto inundado con atuendos de Balmain, Balenciaga o Schiaparelli. Convertida en musa para algunos diseñadores, ha presentado Saturday Night Live y acaparado todas las miradas en la gala del Met, llegando incluso a ser reconocida pese a llevar el rostro cubierto. Como empresaria, además de capitanear su marca de ropa interior Skims, que acaba de lanzar una colaboración con Fendi, también maneja con éxito KKW Fragrance y KKW Beauty, líneas de perfumes y cosméticos respectivamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Kardashian gana un premio gracias a su estilo . En 2019 fue la primera en recibir el galardón Influencer Award otorgado por el Consejo de diseñadores de moda de América (CFDA) -los mismos que organizan la gala del Met- y recientemente se le hizo entrega el reconocimiento Brand Innovator en los Innovator Awards organizados por la revista del Wall Street Journal. Kim Kardashian alfombra roja Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Ella será la cuarta persona en recibir el premio Fashion Icon después de Tracee Ellis Ross, Gwen Stefani y Victoria Beckham. Y no es el único premio de los People's Choice Awards que podría llevarse a casa. Kardashian también está nominada en la categoría Social Star junto a Addison Rae, Britney Spears, Charli D'Amelio, Justin Bieber, su hermana Kylie Jenner y Lil Nas X.

