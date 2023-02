Kim Kardashian organiza una fabulosa fiesta de pijamas para una amiga ¡toma nota! En la celebración no faltaron los globos, las flores, el champagne y ¡los pijamas! Todos de color rosa y de la marca Skims, la firma de ropa de la propia Kardashian. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguna vez se queda sin empleo como empresaria o estrella de telerrealidad, Kim Kardashian bien podría dedicarse a organizar fiestas. Además de baby-showers y celebraciones de cumpleaños para sus cuatro hijos, la socialité ha demostrado que es la mejor sorprendiendo a sus amigas, y, como ya hizo el año pasado, quiso disfrutar el cumpleaños de su amiga Natalie Halcro con una fiesta de pijamas. Este año, a pesar de tener escrito en globos la frase No boys allowed [no se permiten chicos], las invitadas abrazaron el espíritu de San Valentín con sus atuendos rosas decorados con corazones, que eligieron entre un sinfín de prendas de Skims, y la colección que ha lanzado con motivo del día de los enamorados. Kim Kardashian organiza fiesta pijamas rosa Credit: Instagram La influencer Olivia Pierson y su hermana Sophia, la empresaria de belleza Sevana Petrosian, la cumpleañera Natalie Halcro, su hermana Sophie con su bebé de 4 meses y Khloé Kardashian fueron las convidadas al evento en el que posaron con ajustados pijamas de dos piezas, cálidas batas, zapatillas peludas y hasta calcetines, todo de la marca de Kardashian. Kim Kardashian organiza fiesta pijamas rosa Credit: Instagram Las instantáneas que ha compartido la hija de Kris Jenner en las redes sociales también muestran la cuidada decoración con globos de color oro rosado, corazones metalizados, globos blancos, más letras en las que podía leerse "feliz cumpleaños Nat" y grandes percheros de los que colgaban desde sensuales piezas de lencería a batines de estar por casa, todo en diferentes tonos rosas. Kim Kardashian organiza fiesta pijamas rosa Credit: Instagram Kim Kardashian organiza fiesta pijamas rosa Credit: Instagram Se nota que Kardashian presta mucha atención a los pequeños detalles y la mesa en la que disfrutaron de la cena estaba decorada con mimo, con ramitas de azúcar junto a las flautas de champagne y ramos de rosas. Kim Kardashian organiza fiesta pijamas rosa Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta celebrar a mis amigas. Fiesta de pijamas rosas para Natalie Halcro para celebrar su cumpleaños. Fue la perfecta noche de consentirnos y ponernos al día. Os quiero chicas", escribió la mamá de cuatro. Kim Kardashian organiza fiesta pijamas rosa Credit: Instagram ¿A quién más le gustaría que Kim les organizase una fiesta?

