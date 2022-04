Kim Kardashian causa sensación con un look al estilo superheroína ¿Qué opinas? ¿La empresaria querrá ser parte de los Avengers o los Incredibles? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su programa de televisión, "Keeping Up With the Kardashians" y en las alfombras rojas, Kim Kardashian siempre se ha hecho conocer por su estilo emblemático de piezas ceñidas y llamativas. En años recientes, hemos visto a la fundadora de SKIMS llevando muchos atuendos más encubridores creados por la casa de diseño de Balenciaga. Normalmente, son vestidos o jumpsuits de color entero con cuello tortuga, guantes y botas de tacón incluidas en la misma pieza. Sin embargo, ahora rompió sus propias normas de estilo con un atuendo sorprendente. Para almorzar en Los Ángeles con sus hermanas, la mamá de cuatro chicos optó por un cuello tortuga con estampado de llamas, falda de cuero rojo y uno de sus icónicos "botas-pantalones". Complementó este look con gafas y un bolso, ambos adornados con faux fur negro. Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Por supuesto, sus seguidores en las redes inmediatamente empezaron a comentar sobre su look, comparándola con varios personajes de cine. Los colores vivos le recordaron a muchos de la familia de superhéroes de la película de Pixar, "The Incredibles". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su exesposo, Kanye West, comentó que la película animada es una de sus favoritas. ¿Será coincidencia el atuendo de Kim? ¿Qué te pareció su look?

