Kim Kardashian ahora es multimillonaria y seguirá haciendo dinero con esta nueva compañía Ahora que la socialité no estará filmando para su show de telerrealidad, pretende enfocarse en agrandar su imperio. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que la familia Kardashian/Jenner es una de las más conocidas y ricas de todas Estados Unidos. Y es que, desde que empezaron a hacer su famoso show de telerrealidad Keeping up with the Kardashian, el cual en este momento está transmitiendo su última temporada, cada integrante de la familia empezó a darse a conocer y a empezar a crear exitosas compañías de moda y belleza. Si bien en este momento todos tienen estatus de celebridad, no podemos negar que quien empezó todo fue Kim Kardashian, y por lo tanto siempre será la más asediada y la más popular del clan. Es precisamente la empresaria quien, según Forbes, se acaba de convertir en multimillonaria. Sí, así como lo lees, de acuerdo con dicha publicación, la fortuna de Kardashian está valorada en 1 billón de dólares. Eso gracias a sus diferentes empresas, entre ellas su compañía KKW Beauty, de la cual vendió un 20% a compañía Coty por $220 millones. Como si eso fuera poco, ahora la empresaria se prepara para seguir aumentando su fortuna. Resulta que Kardashian sacó una patente para lanzar varios productos de belleza bajo el nombre de Skkn by Kim. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta nueva patente incluye productos para el cuidado de la piel, al igual que para el cabello, las uñas, suplementos de belleza y herramientas para el pelo. Otra patente también indica que la empresaria estará entrando al mundo de los artículos de decoración para el hogar. Con esta nueva aventura empresarial, Kardashian se medirá con algunas de las compañías de belleza más grandes y seguramente sus millones se seguirán multiplicando.

Share options

Close Login

View image Kim Kardashian ahora es multimillonaria y seguirá haciendo dinero con esta nueva compañía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.