Close

¿Hulk o tortuga ninja? El vestido navideño de Kim Kardashian desata una lluvia de memes en las redes La socialité se vistió de alta costura para celebrar la Navidad en familia y las redes critican con ingeniosos memes su modelito verde Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por supuesto Kim Kardashian no podía asistir a la cena de Navidad en casa de su hermana Kourtney con un sencillo vestido. Aunque la gran fiesta navideña que habían preparado se canceló debido a la pandemia, la socialité no quiso perder la ocasión de vestir un diseño exclusivo de la firma Schiaparelli. Un conjunto que le hizo sentir "festiva" a pesar de la situación. Lo que quizá no esperaba fue la reacción de las redes sociales ante su original atuendo: un conjunto de corpiño verde con abdominales esculpidos, una sensual falda del mismo color con una gran abertura y llamativos aretes con serpientes. En lugar de los aplausos y bendiciones de sus seguidores por su sentido de la moda, la empresaria ha obtenido una lluvia de memes que la comparan con el increíble Hulk o con las tortugas ninja. Pero vamos a analizar el conjunto de la mano de su creador, el director creativo de Schiaparelli Daniel Roseberry, quien tildó de "milagro de Navidad" su creación. "El cuerpo con abdominales ha sido moldeado en cuero, frotado para conseguir ese color verde, la falda es de terciopelo de seda [en color] absenta, y los pendientes oversized son un adelanto de la próxima colección de alta costura", compartió el diseñador en su cuenta de Instagram en la que además muestra de cerca algunos detalles del traje. Image zoom Credit: Instagram Schiaparelli Image zoom Credit: Instagram Schiaparelli A pesar del laborioso proceso artesano que rodea la creación, los usuarios de las redes sociales no se han parado a admirar tanto estos matices como el resultado final, que según muchos, se asemeja a la apariencia del personaje de cómics Hulk, famoso por sus increíbles músculos. "¿Por qué nadie habla del hecho de que Kim Kardashian le arrancó la piel a Hulk y se ha puesto sus abdominales para Navidad?" se pregunta Quinn Keaney. "Pero ¿por qué se ha vestido de Hulk con pendientes de berenjena?", comenta otra. Este no es el único parecido que le han sacado a la emprendedora. Otros aseguran que iba vestida de tortuga ninja. Otro tuitero sugiere que estaba jugando a disfrazarse... La creadora de KKW Beauty ha conseguido una vez más eclipsar las redes con uno de sus modelitos. El resto de mujeres de la familia también hizo un despliegue de glamour, con Kourtney luciendo un coqueto conjunto en tonos tierra, Kendall con un ajustado pantalón de leopardo y un top estilo pañuelo y Kylie con un glamoroso vestido de lentejuelas rojas. La matriarca del clan, Kriss Jenner, apostó por un vestido de inspiración lencera en negro. Los niños llevaron conjuntos monocromáticos en colores neutros, combinando prendas de raso, cuero y terciopelo. Todo esto pese a tratarse de una cena íntima, aunque obviamente retratada para las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a sus semejanzas con Hulk o las tortugas ninja, parece que Kim tenía en mente otro personaje de ficción durante la cena. "Feliz Navidad de parte del Grinch y Santa", escribió junto a esta foto en la que suponemos que Kylie es Santa Claus, por vestir de rojo. Y tú, ¿a quién crees que se parece más Kim Kardashian con este conjunto de alta costura?

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Hulk o tortuga ninja? El vestido navideño de Kim Kardashian desata una lluvia de memes en las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.