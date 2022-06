Kim Kardashian enfrenta demanda a solo semanas de haber lanzado su nueva línea de productos La empresaria está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para mantener el nombre de su línea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas Kim Kardashian anunció muy emocionada el lanzamiento de su nueva línea de productos para el cuidado de la piel. Incluso, hace unos días muchas influencers y famosas recibieron el set de productos, los cuales ya están disponibles para comprar. Esta línea incluye nueve productos, entre ellos un hidratante, un exfoliante y una crema para el área de los ojos. Como era de esperarse, porque todo lo que hacen las Kardashian es un hit, el lanzamiento fue todo un éxito y uno de los productos hasta se agotó. Sin embargo, todo eso se ha visto empañado debido a una demanda en la que aseguran que Kardashian causó una infracción dolorosa a una marca que lleva el mismo nombre y logo que la que ella acaba de lanzar. Según el show Entertainment Tonight, en la demanda, cuyos papeles ellos obtuvieron, la compañía Beauty Concepts asegura que ellos han venido usando el nombre SKKN+ desde el 2018. También aseguran que antes del lanzamiento, se pusieron en contacto con Kardashian y Coty, la compañía asociada con la empresaria, y que prácticamente los ignoraron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Ellos] no cesaron ni desistieron", dice la demanda. "Por el contrario, sabiendo la verdad, voluntaria y deliberadamente decidieron proceder a usar SKKN y SKKN by Kim en desconocimiento total de la marca registrada por Beauty Concepts". Por su parte, Michael Rhodes, el abogado de Kardashian le dijo a dicho show, que la demanda no es lo que parece y que la idea de la compañía demandante es simplemente dañar la reputación de la empresaria y recibir dinero. El abogado además dijo que está listo para llevar el caso a la corte porque sabe que tienen todas las de ganar. Al parecer esto de las demandas está de moda. Y es que Hailey Bieber, quien hace poco también lanzó su línea de productos para el cuidado de la piel, también está siendo demandada por una marca de ropa que también se llama Rhode.

