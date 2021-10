Kim Kardashian enamorada de esta marca de origen español que viste casi a diario Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Grosby Group/ Getty Images Poco imaginaba el español Cristóbal Balenciaga en 1919 cuando fundó su marca homónima que más de cien años después la influyente más importante del planeta luciría los diseños de la firma a todas horas. Aunque las creaciones de Demna Gvasalia, director creativo actual, difieren mucho de las del modisto, han conquistado a la empresaria. Repasamos los vanguardistas modelitos que ha presumido en las últimas semanas. Empezar galería Lady in pink Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Getty Images Durante su estancia en Nueva York antes de su aparición en Saturday Night Live, la socialité presumió varios modelos en llamativo color fucsia, como este conjunto de blazer de terciopelo con hombreras exageradas, pantalón satinado y botas a juego, que acompañó con un bolso de la firma que luce a menudo. 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Aire Matrix Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Instagram Kim Kardashian Para asistir a una de las presentaciones de Donda, el nuevo álbum de su exesposo Kanye West, la empresaria posó con este atuendo de cuero negro con altísimas botas, minivestido y abrigo, con una cadena como único adorno. 2 de 15 Ver Todo Toque metálico Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Backgrid/ The Grosby Group Las botas altas en colores metálicos son una de las tendencias de esta temporada y por supuesto Kim siempre se adelanta a la moda. Aquí la vemos con un abrigo con el logo de Balenciaga, el calzado plateado de la marca y gorra de béisbol para salir a cenar. 3 de 15 Ver Todo Anuncio Aparición estelar Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Getty Images Su presencia en la gala del Met este año era una de las más esperadas y ella no defraudó. Bajo el lema In America: A Lexicon of Fashion, posó con un minivestido ajustado con cola, mangas de murciélago, guantes largos, las famosas botas Knife y una máscara que le cubría por completo el rostro. 4 de 15 Ver Todo Aura futurista Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Getty Images Para disfrutar del after party de la gala del Met, de nuevo apostó por un conjunto monocromático, similar al que llevó en el museo, pero en una licra brillante y acompañado de unas enorme y originales gafas de sol. 5 de 15 Ver Todo Blanca y radiante Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Instagram Kim Kardahsian Con este vestido de novia de alta costura de Balenciaga, liso, con cola y un velo que le cubría el rostro por completo, participó en la presentación de Donda de Kanye West, donde simulaban renovar sus votos matrimoniales. 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De incógnito Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Instagram Kim Kardashian Tras bambalinas de uno de los conciertos, al que asistió con sus hijos, la vimos con este curioso atuendo de ajustado pantalón, suéter de cuello alto y máscara, muy en la línea estética de su exesposo. 7 de 15 Ver Todo De paseo Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Getty Images La influyente demuestra que a pesar de vestir de negro total se puede lucir muy diferente. Como con estos pantalones y botines ajustados, que presume a menudo, combinado con este top drapeado y guantes largos. 8 de 15 Ver Todo Plata y rosa Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Getty Images Este maxiabrigo de aire deportivo con cuello alto y mangas con volumen, se robó todas las miradas en Nueva York. Lo combinó con botas y bolso plateados, grandes lentes de sol y llamativos aretes brillantes. 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Brillo de diamante Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Getty Images En cuanto a los abrigos de Balenciaga que tiene en su clóset la socialité, este de oropel con brillos iridescentes es el que más nos gusta. Con efecto piel y sobre un atuendo en negro total, no es para pasar desapercibida. 10 de 15 Ver Todo Sport chic Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Getty Images En este conjunto más casual, Kardashian combinó pantalón y chaleco largo de cuero negros, con un chaleco acolchado, top de cuello alto y guantes y bolso en cuero marrón. No faltaron los lentes y la gorra. 11 de 15 Ver Todo Personaje animado Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Instagram Demna Gvasalia Incluso en la ficción sabemos que debajo de esa máscara se esconde Kim Kardashian. Demna Gvasalia presentó su colección primavera/verano 2022 con un capítulo especial de The Simpsons en la Semana de la Moda de París. Entre el público del desfile del final del episodio, vimos a Kardashian en primera fila con este atuendo de látex rojo. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inspiración bondage Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Backgrid/ The Grosby Group Una de las primera ocasiones en las que la influyente apareció con una máscara cubriéndole el rostro fue con este conjunto de cuero negro con altísimas botas de tacón, top y gabardina del mismo material, acompañado del polémico complemento con cremalleras y detalles metálicos, así como del famoso minibolso brillante de la firma. 13 de 15 Ver Todo Look diario Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Backgrid/ The Grosby Group Hasta para hacer recados en su día a día Kardashian opta por los ajustados pantalones de la firma de origen español, combinados con botines y en esta ocasión, un favorecedor top con los hombros al descubierto. 14 de 15 Ver Todo Fiesta final Kim Kardashian amor Balenciaga Credit: Getty Images Después de su actuación en SNL, la polifacética empresaria confió de nuevo en este favorecedor fucsia, con un ajustado enterizo y tacones, que culminó con un llamativo abrigo de plumas en el mismo color. 15 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

