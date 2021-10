¡Feliz cumpleaños Kim Kardashian! Aquí sus mejores looks de alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian alfombra roja Credit: Neilson Barnard/Getty Images Celebramos sus 41 años recordando sus propuestas de moda más icónicas Empezar galería Momentos espectaculares Kim Kardashian alfombra roja Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Después del comienzo de su serie Keeping Up With the Kardashians, Kim empezó a hacerse notar por su espectacular moda en las alfombras. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Estilo del viejo Hollywood Kim Kardashian alfombra roja Credit: Pascal Le Segretain/amfAR12/Getty Images for amfAR En el principio de su carrera, le encantaba lucir trajes de diseños clásicos, como esta pieza amarilla de Elie Saab. 2 de 10 Ver Todo Presumiendo curvas Kim Kardashian alfombra roja Credit: David M. Benett/Getty Images Impactó en los premios de GQ en el 2014 con un body de látex negro y una falda casi transparente. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Escote atrevido Kim Kardashian alfombra roja Credit: Jason Merritt/Getty Images En el 2015, vimos a Kim con propuestas llenas de brillo, como este vestido de uno de sus diseñadores favoritos, Jean Paul Gaultier. 4 de 10 Ver Todo Plumas divinas Kim Kardashian alfombra roja Credit: Kevin Mazur/WireImage Lució regia en una de sus primeras galas en el Met con este traje blanco de Roberto Cavalli. 5 de 10 Ver Todo Little black dress Kim Kardashian alfombra roja Credit: Larry Busacca/Getty Images Aunque siempre nos encantará verla luciendo piezas muy glam, Kim siempre maravilla con diseños simples como este minivestido vintage de John Galliano. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diva dorada Kim Kardashian alfombra roja Credit: John Shearer/Getty Images for The Hollywood Reporter Representó el tema del Met Gala de Heavenly Bodies perfectamente con esta propuesta dorada de Versace. 7 de 10 Ver Todo Corsé impactante Kim Kardashian alfombra roja Credit: Theo Wargo/WireImage ¡Qué cintura! El diseñador Thierry Mugler volvió de su retiro para crearle esta pieza para el Met Gala del 2019. 8 de 10 Ver Todo Look clásico Kim Kardashian alfombra roja Credit: FOX Image Collection via Getty Images Con este traje de Vivienne Westwood, Kim mostró que luce espectacular sin casi adornos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Atuendo controversial Kim Kardashian alfombra roja Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Aunque no sea nuestro look favorito, no podemos negar que el atuendo completamente negro que llevó a la última gala del Met dio mucho de qué hablar. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

