Doctor de Kim Kardashian explica todo sobre su doloroso tratamiento en el abdomen Kim Kardashian se sometió al tratamiento de belleza Morpheus 8, del cual es fanática a pesar de que resulto un poco doloroso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y Dr. Ashkan Ghavami Kim Kardashian y Dr. Ashkan Ghavami | Credit: Dr. Ashkan Ghavami/IG Kim Kardashian ha dicho en más de una ocasión que está dispuesta a todo por tal de verse joven y en forma. Por eso se sometió al tratamiento de belleza Morpheus 8, del cual es fanática a pesar de que resulto un poco doloroso. Ante las muchas preguntas que seguro tienen los seguidores de la socialité, el Dr. Ashkan Ghavami, el médico que le hizo este tratamiento, accedió a hablar con E! News sobre esta práctica estética que tiene un efecto anti envejecimiento, ya que estimula la producción de colágeno. "Este es un tratamiento de radiofrecuencia. Es calor aplicado debajo de la piel a cierta profundidad según las agujas y el tratamiento personalizado. Todos son diferentes en la profundidad que hacen. Podría hacer una profundidad menos profunda en la frente y debajo de los ojos, pero podría hacer una más profunda en las mejillas o el cuello", explicó el doctor. Kim Kardashian Kim Kardashian | Credit: Robert Kamau/GC Images En el caso específico de Kim, se lo realizó en el abdomen, del cual hace unos días posteó una foto bastante enrojecido tras el tratamiento. "Creo que este es mi láser favorito. Es doloroso, pero merece la pena", dijo junto a la foto la empresaria. Según el especialista que la atendió, Kim sintió dolor porque "no tuvo el adormecimiento por mucho tiempo. Si sabemos que alguien realmente quiere tener la experiencia más cómoda, puedo bloquear algunos de los nervios con una inyección como su dentista. O adormecerlos por más tiempo: 20, 30 o, a veces, 35 minutos. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvo adormecida Kim, pero no creo que fuera todo el tiempo", dijo. "Debería doler un poco pero no demasiado. Hay un punto clave. Entonces, no necesariamente queremos que alguien esté completamente insensible. Calibraremos y aumentaremos o disminuiremos la cantidad de energía que entregamos y la profundidad a la que vamos en función de sus comentarios", añadió. El doctor explicó que existe el tratamiento Morpheus para el cuerpo y para la cara. "El del cuerpo va un poco más profundo. Puedo usar el Morpheus Body por encima de las rodillas, la parte interna de los muslos, los brazos y alrededor del ombligo y el abdomen, para aquellas personas que, si tienen la postura correcta, no están del todo allí para necesitar una abdominoplastia o un levantamiento. Puedo hacer delineados inferiores y superiores con el de la cara". Kim Kardashian y Dr. Ashkan Ghavami Kim Kardashian y Dr. Ashkan Ghavami | Credit: Dr. Ashkan Ghavami/IG De acuerdo con sus declaraciones, este tratamiento dura entre 15 y 30 minutos. "Si vas a hacer brazos y escote y otras partes del cuerpo, puede durar hasta 45 minutos. Pero una vez que estás entumecido, estás entumecido durante una hora o más", indicó. Sobre efectos secundarios, el Dr. Ashkan explicó que "para alguien que administre este tratamiento, debe comprender el pigmento, el contenido de melanina y la facilidad con que se broncean, porque si alguien es de cierta etnia y profundiza demasiado, entrega demasiado calor y no usa la técnica correcta, podrías hacer algo de daño. Cualquier láser, cualquier dispositivo de radiofrecuencia, incluso una exfoliación química, puede causar daño si lo hace de la forma incorrecta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, al parecer es un tratamiento que vale mucho la pena, y no por gusto Kim Kardashian es una de sus fanáticas. "Es casi imposible que alguien diga que no vio nada. Siempre hay alguna mejora, pero la piel es una de esas cosas en las que, si te miras a ti mismo todos los días, es posible que no notes pequeños cambios. Las diferencias sutiles no se muestran tanto, pero son acumulativas. Con el tiempo, definitivamente lo verás y lo sentirás", insistió el doctor.

