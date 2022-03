Todos los detalles de SKIMS Swim, la colección de ropa de baño de Kim Kardashian ¡disponible el viernes! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim KArdashian Skims Swim Credit: Greg Swales/ Instagram Este viernes sale a la venta la nueva colección de la empresaria con trajes de baño para presumir dentro y fuera del agua, en tallas de la XXS a la 4X, con el espíritu moldeador de su ropa íntima. ¡Hay lista de espera! Empezar galería Bikini sensual La colección cuenta con diseños clásicos, como partes de arriba de triángulo o tipo tank top, como el que luce Kim en la imagen en color Almond junto a una tanga a juego. Todas las piezas están disponibles en seis colores desde los tostados al azul brillante pasando por grises. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Pieza de vanguardia Kim KArdashian Skims Swim Credit: Cortesía Otras prendas cubren más piel, como este diseño inspirado por los maillots ciclistas que llega casi hasta la rodilla y que es la pieza más cara de la colección con un precio de $108. 2 de 9 Ver Todo Tendencia acuática Las aberturas no solo están de moda en la ropa para la calle, también en los trajes de baño como este. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gustos variados Los maillots de ciclista pisan fuerte en el street style desde hace unos meses, llévalos en la playa también, coordinados con un top estilo bandeau. 4 de 9 Ver Todo Mezclas sorprendentes Kim KArdashian Skims Swim Credit: Cortesía ¿Una parte de abajo minimalista con un top de manga larga? Kim lo hace realidad. En la imagen en un intenso color cacao. 5 de 9 Ver Todo Nostalgia marina Kim KArdashian Skims Swim Credit: Cortesía Lo bueno de los modelos monocromáticos es que puedes llevarlos a juego o intercambiarlos entre sí, gracias a su neutralidad. Este top de manga corta y la braguita por encima de la cadera nos transporta a otra época. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Para todas Kim KArdashian Skims Swim Credit: Cortesía El amplio rango de tallas y su construcción inspirada por las prendas moldeadoras hace que la colección sea favorecedora para todos los cuerpos. 7 de 9 Ver Todo Prendas originales Kim KArdashian Skims Swim Credit: Cortesía Nos ha encantado este top de manga larga con broche en el frente, similar a a algunas prendas de ballet, otra de las grandes tendencias de la temporada. 8 de 9 Ver Todo Indispensable En todo guardarropa para la playa o la piscina no puede faltar un sarong. Con la propuesta de Skims, aunque está disponible también en sus seis tonos, uno te quedará bien con todos los trajes de baño de la marca. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

