Kim Kardashian deslumbra con su sensual look en la portada de Time Gracias a su línea de fajas, la estrella se destacó como una de las 100 empresarias más influyentes del 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Parsons School of Design Desde que lanzó la marca de prendas moldeadoras y ropa interior en el 2019, Kim Kardashian ha convertido a Skims en todo un imperio de moda. Ahora, Skims ha llevado a Kim a la portada de la revista Time. La publicación reveló su nueva edición con una lista de las 100 empresas más influyentes de 2023 y Kim se destaca como la estrella de la carátula. Por supuesto, no pudo faltar su estilo sensual emblemático. Para la sesión de fotos, Kim vistió un body negro de mangas largas de Skims, guantes y una maxifalda con estampado de cocodrilo y aberturas adornadas con hebillas. En su entrevista con Time, Kim reveló cuál fue la inspiración detrás de la marca. "Comenzó simplemente con encontrar fajas que fueran de un tono de piel que combinara con mi color", explicó. "Yo tomaba mis fajas y las teñía con bolsitas de té y café en la bañera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente tienes grandes esperanzas, pero esto definitivamente superó todo lo que jamás imaginé", dijo Kardashian sobre su compañía. Skims fue valorado en 3.200 millones de dólares el año pasado y gracias a sus campañas publicitarias con estrellas como Rosalía y Becky G, nos imaginamos que seguirá creciendo aún más.

