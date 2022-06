¿Cuánto cuesta la rutina de belleza de Kim Kardashian? Cuidar tu piel con sus productos no es apto para todo$ Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian rutina de belleza productos skkn Credit: Mario Sorrenti/ Cortesía Aún no ha salido a la venta y ya ha protagonizado miles de titulares. Skkn by Kim, la línea de cuidado de la piel de Kim Kardashian, ha recibido muchas críticas por su similitud con otras marcas existentes, no tener patentado el nombre o su precio. Comprar todos los productos -necesarios según la empresaria- nos costaría ¡$637! Empezar galería Piel envidiable Kim Kardashian rutina de belleza productos skkn Credit: Mario Sorrenti/ Cortesía Ya sabemos que estas imágenes estarán cuidadosamente retocadas, pero lo cierto es que la piel de Kardashian, de 41 años, luce espectacular. Conocemos algunos de sus productos favoritos de belleza, como estas mascarillas, y su nueva línea, que saldrá a la venta el 21 de junio, está inspirada en su propio viaje de belleza y su lucha contra la psoriasis. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Rutina compleja Kim Kardashian rutina de belleza productos skkn Credit: Hannah Tveite/ Cortesía Todos estos años de experiencia le han llevado a desarrollar Skkn by Kim, una línea de 9 productos: limpiador, tónico, exfoliante, suero de ácido hialurónico, suero de vitamina C, crema facial, contorno de ojos, gotas de aceite y aceite de noche; que según declaró a The New York Times, son todos de uso "obligatorio". ¿Son demasiados? "No quería lanzarme con tres o cuatro productos como me recomendaron al principio porque esa no es mi rutina de cuidado de la piel. Eso no es realista", dijo en otra entrevista a Allure. 2 de 8 Ver Todo Savoir faire Kim Kardashian rutina de belleza productos skkn Credit: Vanessa Beecroft/ Cortesía "En todos mis esfuerzos comerciales, me ha impulsado mi pasión por llenar los vacíos en el mercado con productos elaborados por expertos y amados universalmente" expresó en un comunicado la emprendedora, quien se ha asociado con la empresa Coty para desarrollar fórmulas que funcionen para todo tipo de piel, tonos y texturas en cada etapa de madurez. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Marca Kardashian Kim Kardashian rutina de belleza productos skkn Credit: Mario Sorrenti/ Cortesía La empresaria expande así su imperio que ya cuenta con su firma de ropa moldeadora SKIMS, la línea de baño SKIMS Swim y la marca de fragancias KKW Fragrance. Aunque esta última ha desaparecido como tal -pues Kardashian quería eliminar la W de West- y todo apunta a que se relanzarán los productos bajo el paraguas de Skkn, así como KKW Beauty que cerró en julio de 2021. Además del show de telerrealidad familiar en Hulu, claro. 4 de 8 Ver Todo Belleza limpia Kim Kardashian rutina de belleza productos skkn Credit: Vanessa Beecroft/ Cortesía La magnate, quien ha afirmado que comería heces si le mantuvieran siempre joven, ha apostado por ingredientes como la vitamina C, ácido hialurónico, niacinamida, ácido glicólico y láctico, manteca de karité y escualeno para sus productos. Que además se presentan en envases con materiales reciclados, reciclables y recargables, para reducir su impacto en el medio ambiente. 5 de 8 Ver Todo ¿Precios asequibles? Kim Kardashian rutina de belleza productos skkn Credit: Vanessa Beecroft/ Cortesía El producto más barato es el limpiador ligero en espuma que cuesta $43 y elimina tanto la suciedad de la piel como el maquillaje, y el más caro, a $95, son unas gotas de aceite con vitamina C y el aceite para la noche, que restaura la elasticidad del rostro mientras duermes. El resto de precios oscila entre los $55 y $85. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Coste "realista" Kim Kardashian rutina de belleza productos skkn Credit: Mario Sorrenti/ Cortesía Sin embargo, según Kardashian estos precios son los más asequibles para la calidad que ofrecen sus productos. "Los productos que yo he usado hasta ahora tenían una composición similar y un coste muchísimo más elevado. Traté de obtener el estándar al mejor precio posible", compartió con The New York Times. 7 de 8 Ver Todo Invertir ¿sí o no? Kim Kardashian rutina de belleza productos skkn Credit: Vanessa Beecroft/ Cortesía Por lo tanto, intentar alcanzar la piel perfecta con los productos de Kim nos costaría $673 dólares. "En todo caso" añadió en su entrevista con The New York Times "se podrían erradicar los exfoliantes (hay dos), que dependiendo de tu piel no requieren un uso diario", con lo que según el consejo de la empresaria, "solo" tendríamos que invertir $573 dólares. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cuánto cuesta la rutina de belleza de Kim Kardashian? Cuidar tu piel con sus productos no es apto para todo$

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.