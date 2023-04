Kim Kardashian se luce con este conjunto transparente mientras recibe homenaje como empresaria ejemplar Conoce los costosos detalles de su look para la cumbre Time 100 en la que deslumbró a los asistentes con su imagen y las millonarias cifras de sus ingresos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con mucho aplomo y seguridad se visten las mujeres poderosas. Kim Kardashian así lo demostró con este diminuto top estilo bandeau y su traje transparente en tono marfil para la Cumbre Time 100 celebrada ayer martes por la icónica publicación en la que la influencer fue homenajeada. Inmediatamente nos pusimos a investigar sobre esta atractiva propuesta para constatar que se trató de un costoso diseño de vanguardia de Rick Owens. El blazer cuesta $4,625 y los pantalones $4,130 ambos están hechos de cuero transparente de alta tecnología inspirado en el papel pergamino. Kim Kardashian Celebrity Sightings In New York City - April 25, 2023 Credit: GettyImages La estrella de "Kardashians" complementó el look con un collar personalizado con su nombre en una placa incrustada en diamantes de la marca Ruby Stella, también lució unos aretes a juego y llevó el cabello recogido en un moño muy al estilo de Pamela Anderson con mechones que enmarcaban su rostro. Durante su charla para el evento de Time 100, la diva de 42 años habló sobre diversos temas como la reforma de la justicia penal, sobre sus estudios para convertirse en abogada como lo fue su padre y por supuesto sobre su imperio de moda. Kim Kardashian interview 2023 TIME100 Summit Credit: Getty Images Mientras mencionaba la historia de de su línea de ropa interior y lencería Skims, la más popular en el mundo, valorada en tres mil millones de dólares, Kim recordó haber creado su propia ropa para moldear la silueta en tonos color piel aún antes de lanzar su propia empresa."Estaba llenando el vacío de algo que no existía en el mercado", dijo. "Buscaba una solución al hecho de que me encantaba la ropa que moldeara la silueta pero no había un tono que encajara con el color de mi piel, y mucho menos con el de la mayoría de mis amigas". Hoy día, esta marca de fajas, que lanzó en 2019, continúa literalmente "expandiéndose" en diversas alternativas de ropa interior, ropa de casa, trajes de baño y fabulosas colaboraciones con casas de moda de renombre como Fendi con la que lanzó una colección de alta costura. Recientemente, los músicos Ice Spice, PinkPantheress, Nessa Barrett y RAYE modelaron para la última campaña que representa la mayor exposición de Skims hasta el momento. Kardashian, para preocupación de su fanaticada, lanzó una indirecta acerca de su futuro como empresaria al reiterar al final de su charla que estaría más que satisfecha de trabajar como abogada de tiempo completo. ¿Un nuevo paso para la influencer? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras decide que nuevo paso dar con respecto a su carrera nosotras continuaremos elogiando no sólo su emprendimiento sino también su estilo y estaremos pendientes de su look este próximo lunes en la fastuosa gala del MET en Nueva York.

