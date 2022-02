El look del día - febrero 24, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian, look del dia Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Olivia Palermo, Kim Kardashian y la Reina Letizia son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Fabiola Guajardo Fabiola Fajardo, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy Con este llamativo conjunto de brillo, de pantalón y chaqueta, llegó la actriz a los estudios del programa Hoy (Televisa). 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La presentadora eligió la comodidad al combinar su su coqueto look de minifalda y top de un solo hombro con vuelos, con tenis negros de plataforma. 2 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La socialité se paseó por Milán con este interesante jumpsuit amarillo mostaza de cuero, de Prada. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Instagram/Karina Banda Hermosa lució la presentadora mexicana con este minivestido fucsia de un solo hombro con vuelos. 4 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen La presentadora dominicana lució como toda una adolescente con este look de jumpsuit de Zara, que complementó con una camisa blanca con mangas tipo globo, cinturón negro y botines. 5 de 9 Ver Todo Zoë Kravitz Zoe Kravitz, look del dia Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage Con este sensual modelo diseño con cuello halter, de Ives Saint Laurent, llegó la actriz a la premier, en Londres, de su nueva película Batman. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicky Hilton Nicky Hilton, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La socialité mostró su barriga de embarazo con este ceñido vestido negro. 7 de 9 Ver Todo Olivia Palermo Olivia palermo, look del dia Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La socialité llegó a un desfile de moda en Milán, ataviada con una falda negra, top estampado de cuello alto, gabardina amarilla y zapatos morados. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Elegante y sofisticada lució su majestad con este clásico conjunto azul marino de pantalón y chaqueta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

