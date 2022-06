Kim Kardashian confiesa que sería capaz de comer heces fecales para lucir más joven Kim Kardashian luce espectacular a sus 41 años y asegura que sería capaz de casi cualquier cosa por mantener un aspecto joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian Kim Kardashian | Credit: Dimitrios Kambouris/WireImage A sus 41 años, Kim Kardashian luce espectacular. No solo es increíble su figura, sino también lo saludable que mantiene su piel. Pero todo esto ha sido a base de esfuerzo, ya que, según la modelo y empresaria, sería capaz de casi cualquier cosa por mantener un aspecto joven. "Si me dijeras que literalmente tendría que comer caca todos los días y que me vería más joven, quizás podría", aseguró Kardashian en una entrevista con The New York Times. No obstante, hasta el momento la socialité no ha llegado a esos extremos, más bien cuida su piel con productos de su línea SKKN, que incluyen ingredientes como vitamina C, ácido hialurónico, niacinamida, ácido glicólico y láctico, manteca de karité y escualeno. Kim Kardashian Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue "Muchas personas quieren actuar como si no les importara cómo se ven", aseguró Kardashian, para quien el cuidado del cuerpo es un estilo de vida. A la actual novia de Pete Davidson no hay nada que la detenga a la hora de querer lucir como una reina. Hace unos años muchos se asombraron luego de que se sometiera al llamado "facial vampiro", que consiste en sacar sangre del brazo del paciente y utilizarla para rellenar la cara con varias inyecciones estilo acupuntura. "Amo intentar cualquier cosa que te haga sentir y ver joven", dijo en ese entonces. Kim Kardashian, WSJ Innovator Awards Credit: James Devaney/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto es así que recientemente Kardashian se sometió a un régimen para bajar unas 16 libras en tres semanas para poder usar en la Met Gala de este año el icónico vestido que Marilyn Monroe portara el día que le cantó "Happy Birthday" al presidente John Kennedy. "Simplemente no podría haber ido, lo cual no habría importado", dijo al NYT de haber cabido en el traje para lucirse en dicha gala. "Era importante para mí alcanzar ese objetivo".

