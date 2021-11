El look del día - noviembre 2, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Demi Moore, Chiquis Rivera y Kim Kardashian son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski , look del dia Credit: Emily Ratajkowski Este ceñido vestido crema con los hombros al descubierto le sentó de maravilla a la figura de la actriz. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby, el look del dia Credit: Instagram/Chiquibaby Para su regreso a los estudios de Hoy día (Telemundo), la presentadora eligió este vestido verde esmeralda de un solo hombro. 2 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La socialité se fue a un evento en Nueva York ataviada con este ceñido vestido de cuero, una pieza que forma parte de la colaboración de Fendi x Skims. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquis Rivera Chiquis Rivera, look del dia Credit: Instagram/Chiquis Rivera La cantante encendió las redes al posar con este sexy minivestido con estampado animal que dejaba ver sus llamativas curvas. 4 de 9 Ver Todo Demi Moore Demi Moore, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La actriz llegó a una velada con este elegante conjunto de pantalón y chaqueta de terciopelo. 5 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Este vestido negro de seda es la pieza que todas debemos tener en nuestro clóset. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo, look del dia Credit: Instagram/Jessica Carrillo La presentadora de noticias lució fina y elegante con este vestido blanco de manga larga. 7 de 9 Ver Todo Karlie Kloss Karlie Kloss, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La modelo acaparó miradas durante un evento al que llegó con este moderno set de pantalón y chaqueta con delicadas transparencias. 8 de 9 Ver Todo Mayrín Villanueva Mayrin Villanueva, look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana llegó a un evento en la Ciudad de México con este cómodo look de pantalón negro, camiseta blanca, chaqueta oversized y tenis. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

