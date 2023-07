Kim Kardashian luce el bolso más caro del mundo en partido de fútbol No vas a creer cuánto cuesta esta lujosa cartera Hermès hecha con piel de cocodrilo y diamantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian lleva una de las vidas más lujosas del mundo del espectáculo y, por supuesto, luce las mejores y exclusivas piezas en sus apariciones públicas. Esta semana se robó las miradas al lucir el bolso de mano más caro del mundo en un encuentro deportivo. Según reportes del New York Post, la empresaria llegó con un look informal que elevó con una cartera Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin que como su nombre lo indica está hecha con piel de cocodrilo y tiene diamantes en el broche. Además, es un artículo de colección y de edición limitada. El diario informa que este artículo cuesta cerca de $400,000. La estrella de televisión lo llevó al partido de fútbol entre Al-Nassr y Paris Saint-Germain en Osaka, Japón. Allí lució un bodysuit sin mangas de su marca Skims y unos pantalones Balenciaga holgados de $7,990 que ya están agotados en la tienda. Mira el look completo. El portal christies.com explica que la elaboración de esta cartera es un largo proceso debido al delicado color de degradación es semejante a los himalayas. Es considerado una reliquia y obra de arte en el mundo de la moda. "El Himalaya se llama así porque el color se asemeja a la famosa cadena montañosa, y es 'posiblemente el bolso más raro y deseable del mundo'", según la experta Jane Finds. Kim Kardashian Hermes Credit: Photo by Pierre Suu/GC Images | Instagram Kim Kardashian "Hermès solo en muy raras ocasiones, y muy cuidadosamente, crea piezas únicas de este calibre", djo Finds. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer López, Victoria Beckham y Kylie Jenner son algunas de las famosas que se han visto lucir este exclusivo bolso hecho con cocodrilos blancos o albinos que súper son difíciles de conseguir.

