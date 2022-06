Kim Kardashian cambia la abertura en la parte íntima de las fajas de Skims después de que Khloé la criticara Khloé le dijo a su hermana que la abertura en la parte íntima era muy pequeña para su "gran" parte íntima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda de que las Kardashian no le dan tregua a la prensa ni a sus seguidores. Y es que cada día hay un nuevo tema referente a ellas, ya sea acerca de sus respectivas relaciones amorosas, sus diferentes compañías o algún chisme entre ellas o con sus ex parejas. Lo cierto es que las populares hermanas saben muy bien cómo mantenerse relevantes y en boca de todos. En este caso el tema tiene que ver directamente con Kim y Khloé Kardashian. Y es que resulta que una de las piezas que diseñó Kim para su marca Skims, una que al parecer no era tan cómoda para su hermana, quien le sugirió que le hiciera algunos cambios. Hablamos de una de las fajas de su colección la cual lleva una abertura en la parte íntima y la cual, para el gusto de Khloé era muy pequeña para las mujeres que como ella tienen esa área un poco grande. "Khloé es tu día de suerte", escribió la fundadora de Skims junto a una foto de una de sus fajas, que publicó en sus historias de Instagram. "Estoy en un meeting de diseño de Skims y le vamos a poner más ancha, a las fajas, la abertura en el área íntima solo para ti". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue durante un episodio de su programa de telerrealidad cuando la fundadora de Good American le expuso su frustración a su hermana y le sugirió que le agregara un poco más de tela a esa área. faja skims Credit: Cortesía "Ustedes saben que siempre se han burlado de mi por tener una vagina más que muchas", comentó Khloé mientras almorzaba con Kim y Kourtney en un restaurante. "¿Es que esto está supuesto solo a cubrir mi clítoris? La parte de la vagina necesita más tela, [necesita ser] un poco más ancha". Ahora gracias a Khloé muchas otras chicas que tienen su parte íntima más grande o ancha, podrán usar los bodies y las fajas de Skims sin que se sientan incómodas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian cambia la abertura en la parte íntima de las fajas de Skims después de que Khloé la criticara

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.