Kim Kardashian revela el procedimiento estético que nunca se ha hecho En una entrevista con Allure, la estrella se sincera sobre las cirugías y sus inseguridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque sus marcas y programa de televisión han dado mucho de qué hablar por años, Kim Kardashian siempre se ha destacado por su cuerpo y rostro envidiables. Ahora, la hermana de Kourtney y Khloé confiesa que es natural y que quisiera cambiar. La mamá de 41 años protagonizó la portada de la edición de agosto de 2022 de Allure, vistiendo un body de Skims nude y una trenza rubia estilo Rapunzel envuelta alrededor de su cuerpo. En la entrevista personal, habló sobre lo que le ha hecho, y no le ha hecho, a su famoso rostro. Kim admitió ser fan del Botox, mostrándole a la periodista que tenía un poco entre sus cejas. Sin embargo, Kim insistió que nunca ha usado rellenos dérmicos. Kim Kardashian, Met Gala Credit: Theo Wargo/WireImage "Nunca he hecho nada. Hoy tengo una gota de rímel. Nunca me he llenado las mejillas. Nunca me he llenado los labios", explicó. Kim explica que, para ella, la belleza es un parte esencial de su carrera. "Realmente me importa lucir bien", dice Kardashian. "Probablemente me preocupo más que 90 por ciento de las personas en este planeta. No es fácil cuando eres mamá y estás agotada al final del día o estás en la escuela, y yo soy todo lo anterior. Hago mis tratamientos de belleza tarde en la noche. Después de que todos mis niños estén en la cama, estoy haciendo tratamientos con láser". Kim Kardashian Anna Wintour, Kim Kardashian y North West en Paris Fashion Week. | Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Pero como es natural, Kim también siente inseguridad de vez en cuando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Odio mis manos, están arrugadas y asquerosas", explicó. "Pero he vivido la vida y he cambiado tantos pañales con estas manos y he acurrucado a mis bebés con estas manos, así que estoy bien con ellas. [Envejecer] no significa que no me esforzaré por alcanzar la perfección, pero llegas a un punto en el que dices: mi salud es más importante que cualquier otra cosa".

