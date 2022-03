Kim Kardashian toda una chica de plata para el lanzamiento de su línea de ropa de baño La empresaria calentó las redes con su sensual propuesta ¡No te pierdas estos looks! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Kim Kardashian y su hermana Khloé andan de fiesta en Miami! Para celebrar la apertura de su tienda de SKIMS en el Design District de la cuidad, Kim, 41, capturó todas las miradas con un llamativo atuendo plateado. Optó por leggings ceñidos, botas transparentes y un top de bikini con el mismo diseño de una de las piezas de su nueva colección, SKIMS Swim. Kim Kardashian SKIMS swim Credit: J. Lee/Getty Images for ABA Esta nueva línea de la empresaria acaba de salir hace días y incluye trajes de baño para presumir dentro y fuera del agua, en tallas que van desde la XXS hasta la 4X. Por supuesto, las piezas son del mismo estilo minimalista que la ropa interior de SKIMS y ya están casi agotadas en skims.com. Su hermana Khloé eligió un minivestido azul que la permitió mostrar su cuerpo más tonificado que nunca, gafas a juego y tacones transparentes. Completó el look con su cabello rubio ondeado y una manicura roja impresionante. Kim Kardashian SKIMS swim, Khloe Kardashian Credit: J. Lee/Getty Images for ABA En el mismo evento, también vimos a celebridades como la modelo Candice Swanepoel luciendo un vestido transparente y la tenista Naomi Osaka con una propuesta blanca. Candace Swanepoel, Kim Kardashian SKIMS swim Credit: J. Lee/Getty Images for ABA Kim Kardashian SKIMS swim, Naomi Osaka Credit: J. Lee/Getty Images for ABA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2021, la hermana menor de Kim, Kylie Jenner, intentó lanzar su propia colección de trajes de baño, pero fue criticada por la calidad de las piezas. ¡Esperamos que esta nueva colección de Kim sea exitosa!

