Kim Kardashian luce irreconocible en la glamorosa sesión de fotos de su nueva colección de baño

La magnate de la moda anunció el lanzamiento de su nueva colección de trajes de baño metálicos - disponible el 6 de julio-, compartiendo algunas imágenes del reportaje fotográfico, que nos transporta al glamour del Hollywood dorado de los años 70.

¡Irreconocible!

Con el cabello rubio y cortado en capas con volumen, Kardashian nos recuerda a uno de los ángeles de Charlie. Ataviada con uno de sus nuevos diseños en color níquel y con un intenso maquillaje azul en los ojos, la empresaria disfruta de una fiesta en la piscina con otras dos modelos.

¿Aló sofisticación?

Para obtener este efecto retro y glamoroso, la empresaria ha contado con la artista visual Nadia Lee Cohen, especialista en llevar a la vida el estilo inspirado en el Hollywood dorado. En la sesión también posaron dos grandes caniches.

Chica dorada

Esta nueva colección, de modelos ya existentes y otros nuevos, se caracteriza por contar con piezas con mucho escote en las inglés y están disponibles en color níquel (plateado), champán (oro rosa) y oro amarillo, como el que luce Kardashian en la imagen con unas sandalias también doradas de Katie Biltoft.

Regreso al pasado

Además de los nuevos estilos, la empresaria de belleza, quien atraviesa algunas dificultades con su marca, ha escuchado a su público y ha repuesto algunos de los bañadores más populares que se agotaron con rapidez después de su esperado lanzamiento en marzo.

Variedad original

Como todas las piezas de Skims, la colección está disponible en tallas que van de la XXS a la 4X y cuenta con algunos diseños muy interesantes, como un bañador con una gran abertura delantera, una minifalda-pareo, un cropped top y su famoso traje de ciclista.

Sexy y provocador

La colección Metallic Swim cuenta con 10 piezas en total, entre partes de abajo, brasieres y otras prendas. Si no puedes esperar a su lanzamiento oficial, puedes apuntarte a la lista de espera en su página web.

Baño de cine

El maquillaje, los llamativos aretes, los tacones bajos y sobre todo los peinados, nos han llevado de vuelta a una época de glamour inigualable. La colección eso sí, promete hacerte brillar como una luminaria de cine y vuelve a poner de moda los metálicos en el presente más actual.

