Kim Kardashian, Becky G, Marc Anthony... todas las caras conocidas que asistieron al debut de Messi en Miami Parece que el fútbol se ha puesto de moda entre las celebridades con la llegada de Leo Messi a Miami. Mira quién dijo presente en el primer partido del astro argentino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Famosos partido de Messi en miami Credit: Instagram Parece que desde que ha llegado Lionel Messi al Inter de Miami,muchas celebridades van a aficionarse al fútbol. Después de la presentación del jugador argentino la semana pasada, en la que su esposa Antonela Roccuzzo brilló con luz propia, muchas caras conocidas se dieron cita en el debut de Messi, quien le dio el triunfo al equipo miamense contra el Cruz Azul. El primero fue David Beckham, quien es uno de los dueños del club, y que acudió muy elegante de traje, acompañado de su esposa Victoria y sus hijos Cruz y Harper. La diseñadora portó un enterizo negro con aberturas en la cintura, muy elegante. Harper llevó un vestido azul con flores estampadas mientras que su hermano vistió la camiseta y gorra del equipo, con un pantalón negro y tenis rosados. Famosos partido de Messi en miami Credit: Instagram Si hace poco Marc Anthony compartió una imagen de David con su bebé, el salsero no faltó en esta importante cita para el exfutbolista británico, y también acudió al partido. Famosos partido de Messi en miami Credit: Instagram Otra amiga de la familia en decir presente fue Kim Kardashian. Aunque la empresaria es aficionada al deporte rey, afirmó haber ido sobre todo por su hijo Saint West, quien al parecer es un auténtico fanático, y que cumplió su sueño de conocer a Messi y tomarse una foto junto a él y junto a Beckham. Famosos partido de Messi en miami Credit: Instagram La estrella de telerrealidad lució muy juvenil con un pantalón de mezclilla con las rodillas rasgadas, una camiseta blanca y un cinturón de cadena con bolsita incluido, de Chanel en color rosa. Famosos partido de Messi en miami Credit: Backgrid/The Grosby Group También con pantalón de mezclilla asistió la esposa de Messi, Antonela Rocuzzo, quien como Kardashian lo combinó con un top blanco, en su caso corto y de tirantes, originales sandalias y una original gargantilla de eslabones multicolor. Famosos partido de Messi en miami Credit: Instar Images/The Grosby Group Becky G fue la encargada de entonar el himno de Estados Unidos en el evento y lo hizo con una minifalda blanca fruncida en los laterales, blusa a juego y sandalias de plataforma. Gloria y Emilio Estefan, y Víctor Manuelle fueron otros asistentes del mundo de la música. Famosos partido de Messi en miami Credit: Instagram La tenista Serena Williams presumió su embarazo en unos ajustados leggins y un crep top de inspiración de portilla blanco, azul y rojo con cremallera. Famosos partido de Messi en miami Credit: Instagram El basquetbolista Lebron James, estrella de los Ángeles Lakers, es un amigo muy cercano del futbolista y se fundieron en un gran abrazo cuando este salió del túnel de vestuarios para sentarse en el banquillo. Con su personal estilo deportivo, modeló una camiseta estampada de Nike y un bucket hat. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será que nos aficionamos nosotras también a ver el fútbol?

