Kim Kardashian protagoniza la nueva campaña de Balenciaga La socialité abrió las puertas de su hogar para realizar las increíbles imágenes de la campaña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bien sabemos que en el closet de Kim Kardashian hay prendas de las marcas más prestigiosas del mundo, entre ellas Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Givenchy y Fendi, entre muchas otras marcas. Ahora bien, en el último año hemos visto que una marca en específico ha sido la favorita de la socialité. Hablamos de Balenciaga y en los últimos meses son muchas las veces que la hemos visto forrada de pies a cabeza de dicha casa de moda. Esa fidelidad y amor por la marca le dio buenos frutos a Kardashian. Y es que resulta que la empresaria protagoniza la nueva campaña de Balenciaga. "Gracias Balenciaga", escribió la socialité junto a una foto de la nueva campaña que publicó en su cuenta de Instagram. En una de las imágenes de su primera campaña, Kardashian aparece con ceñido jumpsuit negro de manga larga, botas y un llamativo bolso verde neón, en uno de los modelos más clásicos de la marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra foto se puede ver a la empresaria con un atuendo más clásico, que incluye un abrigo con estampado de leopardo, llamativas botas y un moderno bolso negro, mientras que en otra imagen aparece con un abrigo negro superelegante y botas por encima de la rodilla. Para esta nueva colección, la casa de moda seleccionó a varios artistas, entre ellos el cantante Justin Bieber y la actriz Isabelle Huppert, los que fueron fotografiados por Stef Mitchell en espacios familiares para ellos. Kardashian posó en su casa de Calabasas, en California.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian protagoniza la nueva campaña de Balenciaga

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.