Kim Kardashian se roba miradas en el cumpleaños de su hermana con este atuendo al estilo batichica ¿Qué opinas de este look sensual que llevó al cumple de Khloé? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su programa de televisión, "Keeping Up With the Kardashians" y en las alfombras rojas, Kim Kardashian siempre se ha hecho conocer por su estilo emblemático de piezas ceñidas y llamativas. Para celebrar los 38 años de Khloé Kardashian, la famosa familia realizó una cena íntima en casa, pero como las fashionistas qué son, cada una vistió un atuendo listo para la alfombra roja. Kim Kardashian asistió a la fiesta de su hermana menor vistiendo un look que dio mucho de que hablar. La estrella de 41 años eligió un atuendo de inspiración superheroína de una de sus marcas preferidas, Balenciaga. Kim kardashian, cumple Khloé Credit: Backgrid/The Grosby Group Hace solo meces, la vimos portado un estilo que nos recordó a los Incredibles, pero este nos pareció que era más batichica, con un crop top cruzado de cuero que mostró sus abdominales tonificados y sus icónicos "botas-pantalones" ceñidos. Kim kardashian, cumple Khloé Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim complementó el estilo atrevido con el bolso plateado con relieve de cocodrilo de la marca de casi tres mil dólares y gafas de sol estilo máscara de superhéroe. Para su look de belleza,Llevó maquillaje en tonos neutros y su cabello rubio con raya a la mitad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la misma fiesta, vimos a Khloé vistiendo un minivestido rosa ceñido y a su mamá Kris con un traje vaporoso verde. ¿Cuál fue tu look favorito?

