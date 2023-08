Kim Kardashian causa sensación al vestir de cuero en el calor extremo de Miami ¿Serías capaz de vestirte de pies a cabeza con este material en un caluroso verano? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este verano las temperaturas se sienten más extremas que nunca, pero las chicas más fashionistas no dejan que el calor limite su sentido del estilo. Entre las más sacrificadas por la moda cuenta Kim Kardashian, la cual causó sensación en Miami con su atuendo muy chic pero poco práctico para el calor. Para disfrutar de una noche en la ciudad tropical, la empresaria eligió un look de cuero de pie a cabeza que mostró su tonificado abdomen. Kim Kardashian Credit: IG/Kim Kardashian En una serie de fotos de publicó en su Instagram, vimos a la creadora de SKIMS con un top de cuero negro con la espalda casi al descubierto salvo dos tiras delgadas, combinando la blusa corta con un par de pantalones de cuero de tiro bajo. Completó el atuendo con su cabello en una cola de caballo al estilo mojado. Kim Kardashian Credit: IG/Kim Kardashian Por supuesto, sus fans quedaron enamorados del look, pero muchos quedaron boquiabiertos por su elección en Miami, ya que las temperaturas siguen alrededor de 90 grados Fahrenheit o 32 grados Centígrados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La única persona que usa cuero en MIAMI en AGOSTO", escribió uno de sus seguidores. ¿Qué opinas del look de Kim?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian causa sensación al vestir de cuero en el calor extremo de Miami

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.