Kim Kardashian roba cámara al aparecer con aretes de tarjeta de crédito La empresaria de belleza y estrella de telerralidad dejó a todos boquiabiertos con el diseño de balenciaga que usó para visitar los estudios de Good Morning America, ¿te atreverías a usarlos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian Credit: Splash News/The Grosby Group Es una de las estrellas máximas de la telerrealidad, diosa suprema de los selfies y reina del fashion avante garde. Y ahora Kim Kardashian parece estar dispuesta a cementar su reputación como mujer de negocios, o al menos así lo aparenta al aparecer por las calles de Nueva York con unos espectaculares aretes de tarjeta de crédito. Usando sus gafas favoritas de la marca Balenciaga, Kim apareció espectacular por las calles de Nueva York para dirigirse a los estudios del show Good Morning America (ABC). Los aretes asimilan a la famosa tarjeta de crétido negra de American Express, que solo algunos afortunados poseen e indica sus cuantiosa fortuna. El efecto fue un look total Balenciaga, pues los pantalones-bota con estampado felino que usó la diva de 41 años, los guantes y el bolso afelpado, eran todos de dicha marca. Kim Kardashian en Nueva York con los aretes de la colección 2020 de Balenciaga: Kim Kardashian Credit: Splash News/The Grosby Group Ya dentro de los estudios del programa, en el corazón de Times Square, la ex de Kanye West, y madre de sus cuatro hijos, apareció guapísima presumiendo el increíble accesorio para hablar sobre la segunda temporada de su show de telerrealidad The Kardashians, en HULU. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Page Six este accesorio se desprende de la colección 2020 de Balenciaga. Cuando salió al mercado tenía un costo de aproximadamente $425, pero en la actualidad es preciso buscarlo en boutiques de segunda mano o de accesorios de colección. ¡Y a saber cuánto cuestan!

