Kim Kardashian y Anitta muestran sus perfectos traseros ¿quién luce mejor? Tanto la cantante como la empresaria no tuvieron reparos en mostrar uno de sus mejores atributos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Anitta es una de las artistas más sexy y tampoco que ella es la primera que ama mostrar esa sensualidad y eso lo hace no solo cuando sube a un escenario y hace esos movimientos que se han vuelto virales, sino también con los looks que normalmente lleva. Son esos looks los que muchas veces nos dejan boquiabiertos. Lo mejor es que con semejante figura, esos atrevidos atuendos le quedan increíbles a la cantante brasileña. Ahora bien, su más reciente look tiene a todos hablando, no solo porque su trasero es el protagonista, sino también porque es muy parecido al que tiene Kim Kardashian en la nueva portada de la revista Interview, la cual está dedicada al sueño americano e incluye una entrevista extensa con la empresaria y varias fotos con looks bastante casuales o mejor dicho, muy de the girl next door. Claro está, ese estilo, no incluye la atrevida portada. El atuendo de Kardashian incluye jeans, un jacket de mezclilla y un suspensor deportivo. Lo más llamativo es que en sus jeans están abajo y su redondo y perfecto trasero tiene el foco central. Si bien en el caso de la brasileña, el diseño de sus jeans de Mugler tiene aberturas, dos de ellas precisamente en el área del trasero, a simple vista, ambos looks lucen muy parecidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, no se puede negar que ambas lucen increíbles y sus traseros también, así es que pueden presumirlos cuantas veces quieran. Ahora bien, ¿Cuál de las dos luce mejor? Queremos saber tu opinión.

