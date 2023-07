Kim Kardashian y Anitta se roban el show durante el desfile de Alta Moda de Dolce & Gabbana en Italia Aunque estaba lleno de celebridades, la empresaria, con un dramático vestido, y la cantante, una diosa de oro y encaje, opacaron a todas sus compañeras de primera fila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Credit: Instagram Kim Kardashian La región italiana de Puglia, situada en el tacón de la bota de Italia, se ha vestido de fiesta y glamour de la mano de Dolce & Gabbana La firma italiana ha presentado sus colecciones de Alta Moda, Alta Joyería y Alta Sastrería en esta región famosa por sus olivos, rodeados de celebridades y amigas de la firma como Kim Kardashian, Anitta o Michelle Salas. Durante casi una semana, a través de las redes sociales hemos visto un auténtico derroche de estilo italiano, con bailes y comidas típicas de la zona, diseños que beben de la tradición y todo aderezado con grandes estrellas como Diana Ross, quien dio un pequeño concierto en la primera noche de este increíble evento. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Left: Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana Right: Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana En la primera fila del desfile de Alta Moda pudimos ver a las modelos Alessandra Ambrosio y Rosie Huntington-Whiteley, y actrices como Kerry Washington, Angela Bassett y Helen Mirren. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Left: Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana Right: Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana La británica fungió también como portavoz de "Salvad los Olivos", una iniciativa apoyada por la marca para preservar el paisaje italiano y su preciosa herencia. En ese acto, la reconocida actriz portó un collar y aretes a juego en forma de hojas de este árbol característico del Mediterráneo. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Left: Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana Right: Credit: Instagram Dolce & Gabbana También vimos a socialités como Michelle Salas. La hija de Luis Miguel presumió un floreado vestido con bordados y cinturón, a juego con un tocado. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana La matriarca de las Kardashian, Kris Jenner, también dijo presente y posó junto a su pareja Corey Gamble, vistiendo un conjunto de estampado animal, para luego cambiar a un atuendo negro, como su hija. La tenista Venus Williams, muy guapa de encaje rosa, lució su cabello a tono con su vestido. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Left: Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana Right: Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana Pero sin duda, la estrella de realidad Kim Kardashian y la cantante brasileña Anitta se robaron el show con sus increíbles looks. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Left: Credit: Instagram Kim Kardashian Right: Credit: Instagram Kim Kardashian La empresaria modeló un impresionante y voluminoso traje color berenjena, corto por delante y con tremenda cola, que acompañó con fabulosas joyas de la casa italiana. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Credit: Backgrid/The Grosby Group Después de colaborar con Domenico y Stefano, y la espectacular boda de su hermana Kourtney "patrocinada" por la marca, Kardashian ha forjado una fuerte amistad con los diseñadores y durante estos días en los que ha disfrutado del sol italiano, también la hemos visto con un vestido negro con un corsé con ballenas doradas, y falda ceñida, combinado con guantes de tul y un larguísimo veo con encaje. Además de un gran colgante en forma de sagrado corazón, de oro decorado con piedras preciosas. Celebrado en la localidad de Alberobello, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco,por sus característicos "trullos", chozas de piedra con techos cónicos, el desfile fue el acto central de una semana llena de eventos. La cantante brasileña Anitta también se destacó por sus looks creados por el fabuloso duo de diseñadores. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana En el desfile le vimos con un minivestido semitransparente de brocado dorado con medias a juego y un velo hasta el muslo de delicado tul con acabado de encaje negro. La artista también lució llamativas joyas, pues recordemos que además de la colección de alta costura, Dolce & Gabbana también presentó su colección de alta joyería, formada por increíbles piezas de oro y pierdas preciosas trabajadas a mano. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Left: Credit: Instagram Anitta Right: Credit: Instagram Anitta Muy bien acompañada, la cantante de Envolver también posó con un conjunto rojo cubierto de pedrería, formado por una falda con tremenda abertura y cropped top con incrustaciones, guantes y sandalias rojos. No faltó un impactante brazalete con querubines y piedras, anillos y grandes aretes de estilo barroco. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Credit: Instagram Anitta Incluso le vimos con un precioso traje nupcial, formado por un bralette blanco y una voluminosa falda en capas, con un original corsé de rafia trenzada encima que nos dejó enamoradas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las tres colecciones - alta costura, colección masculina y alta joyería, son un tributo al Valle de Itria, en Puglia, una región de áridas colinas salpicadas de olivos, y al saber hacer de sus artesanos. Todas las piezas están hechas a mano, y en las redes sociales de Dolce & Gabbana se pueden ver varios videos de estos procesos artesanales, que son simplemente fascinantes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian y Anitta se roban el show durante el desfile de Alta Moda de Dolce & Gabbana en Italia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.