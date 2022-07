Kim Kardashian desata una lluvia de memes con su último look y la comparan con un alien La empresaria vistió un elegante traje de lentejuelas y un llamativo accesorio: una máscara futurista que según muchos usuarios le hacía ver como una extraterrestre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor de Kim Kardashian por las lentes de sol gigantes ha ido evolucionando hasta extremos increíbles. Después de fungir como modelo en el show de Balenciaga celebrado durante la Semana de la Alta Costura de París, junto a otras estrellas como Dua Lipa o Nicole Kidman, la empresaria asistió a una cena ofrecida por la firma con un llamativo atuendo. La creadora de Skims presumió su esbelta silueta en un vestido negro largo de lentejuelas y un minobolso de la marca. Hasta ahí todo normal. Lo que excedió toda normalidad fue el casco-máscara que solo dejaba al aire su melena rubio platino y se robó todo el protagonismo de su atuendo. Kim Kardashian alien look Balenciaga máscara Credit: Instagram En una entrevista reciente, la socialicé comentó que desde que se divorció de Kanye West, estaba en busca de un estilo propio y éste se estaba definiendo como una "Barbie alienígena del futuro". Si este era su objetivo, desde luego lo ha conseguido pues en las redes pronto la compararon con las criaturas del filme Alien de 1979, dirigido por Ridley Scott. Algunos usuarios de las redes fueron más allá y se divirtieron creando memes y collages en el que comparaban el atuendo de la estrella de telerrealidad y estos extraterrestres, además de llenar estas publicaciones de ingeniosos comentarios y chistes. "Demna [Gvasalia] podría haber tenido a 'Alien' en su tablero de inspiración para la colección de Alta Costura de otoño 2022. ¿Quién lució mejor?", compartió la cuenta High Snobiety en Instagram con la imagen en la que compara una mujer con vestido de gala y máscara alienígena con la emprendedora. "En algún lugar el diseñador de vestuario de Alien está pensando… '¡Yo lo hice primero Balenciaga!'" escribió una seguidora en el post. La cuenta Diet Prada, conocida por ser el azote de la moda, también compartió esta jocosa comparación y una seguidora comentó: "Estoy convencida de que Balenciaga es un experimento social para ver cuán ridículos pueden llegar a ser y aún así conseguir que la gente lo lleve". La propia Kardashian está abierta a los chistes y compartió una imagen sosteniendo un tenedor delante de su plato de comida intacto. Una amiga le preguntó "¿Cómo comes con la máscara puesta, Kimberly?, originando una cascada de respuestas como "Se llama la mask diet". Kim Kardashian alien look Balenciaga máscara Credit: Instagram Desde luego, la empresaria de belleza nos ha impactado con todos los looks que ha lucido durante su estancia en París, como el vestido de Jean Paul Gaultier, piercing incluido, o el atuendo en verde neón de Balenciaga que presumió junto a su hija North en la capital francesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esta máscara futurista, diseñada por Balenciaga en colaboración con el equipo de ciencias aplicadas de Mercedes, de la división de ingeniería del equipo de Fórmula 1, está hecha de poliuretano recubierto y tintado, moldeado y pulido a mano para encajar por completo en el rostro del que lo lleva. Y aunque no lo parezca, permite respirar con normalidad. Si te ha conquistado, está disponible por… ¡$5,600!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian desata una lluvia de memes con su último look y la comparan con un alien

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.