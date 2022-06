Kim Kardashian acusada haber causado daño permanente al vestido de Marilyn Monroe Fotos nuevas revelan que el vestido nunca será igual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian causó sensación en la gala del Met cuando llegó al gran evento luciendo un vestido icónico de Marilyn Monroe, pero muchas criticaron su irresponsabilidad al peligrar un traje histórico. Ahora, nuevas fotos revelan que las peores pesadillas de los amantes de Marilyn se hicieron realidad. La estrella tuvo que perder 16 libras en 3 semanas para caber adentro del "vestido más caro del mundo", adquirido por el museo Ripley's Believe It or Not por $4.8 millones de dólares. "Soy extremadamente respetuosa con el vestido y todo lo que significa para la historia de América", dijo Kardashian a Vogue antes del evento. "Nunca querría sentarme o comer con él puesto, o ponerlo en peligro de cualquier manera, y no llevaré el tipo de maquillaje en el cuerpo que normalmente llevo". Kim Kardashian, Met Gala Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Sin embargo, un historiador de la vida Marilyn Monroe compartió una imagen a Instagram que comprobó que el esfuerzo de Kim y su equipo no fue suficiente para proteger al vestido. "Se olvidaron de cuidar "la integridad del vestido y la preservación". @ripleysbelieveitornot, ¿valió la pena?", escribió Scott Fortner. En sus fotos, vimos dos imágenes del vestido, presuntamente antes y después del Met Gala, la más reciente con tela lastimada y menos cristales, particularmente alrededor del cierre trasero del vestido. En las redes, muchos criticaron a Kim por lastimar el vestido y a Ripley's por prestárselo. Vestido Marilyn Monroe Kim Kardashian Met Gala Credit: Liliane Lathan/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta ahora, ni Kim ni el museo han respondido a las acusaciones de daño al vestido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian acusada haber causado daño permanente al vestido de Marilyn Monroe

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.