¡Omg! Mira cómo luce el clóset de ropa usada de Kim Kardashian La socialité ha guardado la mayoría de los looks que ha usado desde que empezó el show de telerrealidad. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se convirtió en una de las celebridades más cotizadas y perseguidas del mundo, Kim Kardashian ha dicho en muchas ocasiones que tiene un clóset repleto de atuendos que ha usado en entrevistas, en los momentos más importantes de las 20 temporadas del show, en alfombras rojas e incluso hasta de los looks que ha usado en las tantas portadas de revistas de moda que ha engalanado. Si bien es cierto que teníamos una idea de cómo podía lucir ese armario, nunca habíamos tenido la oportunidad de verlo, sino hasta ahora en la última temporada de Keeping Up With The Kardashian (E! Entertainment) En el más reciente episodio de la serie de telerrealidad, Kardashian invitó a Scott Disick a que la acompañara a su "clóset de archivo" para elegir algunas prendas que usará en una capsula del tiempo que hará toda la familia. El lugar luce como un almacén en el que se puede encontrar de todo, desde fotos familiares, zapatos, accesorios y por su puesto, muchísimos vestidos. "Esto ya es una cápsula del tiempo. Yo guardé todo. Tengo cada look, cada vestido, cada evento", dijo la empresaria durante uno de los capítulos del show de telerrealidad. "Me encanta porque es como irse atrás en el tiempo. Es muy especial ver todo". En la colección se encuentran todos los vestidos que Kardashian ha usado en sus cumpleaños, salidas en París junto a su aún esposo, al igual que los que ha usado para ir a los Grammy o a las diferentes fiestas a las que ha asistido después de algunas de las premiaciones más importantes. Y claro, no se pueden quedar los llamativos looks que ha llevado a la Met Gala. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Kardashian fashion archive from KUWTK Credit: Tomado de video Kim Kardashian fashion archive from KUWTK screengrab Credit: Tomado de video Todos los vestidos están forrados con un plástico especial para que se conserven y además cada uno tienen una foto del momento en que lo usó y el nombre del diseñador. Según la socialité, ella está guardando todos estos atuendos para que algún día sus hijas los puedan usar. ¿Será?

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Omg! Mira cómo luce el clóset de ropa usada de Kim Kardashian

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.