¡Prepárate! Vas a adorar esta colección de Kika Vargas para Target Todo lo que debes saber sobre la llamativa propuesta de la primera modista colombiana en ofrecer sus creaciones en la renombrada tienda de cadena americana. ¡Estarán disponibles este 9 de octubre! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo largo de los años, Target ha trabajado con algunos de los nombres más interesantes de la moda. Asistimos en Manhattan esta semana a la presentación de las tres colaboraciones que se venderán este otoño es sus tiendas y estamos orgullosos de compartirte que dentro del selecto grupo se encuentra una latina. Se trata de la colombiana Kika Vargas quien se caracteriza por sus llamativos estampados y formas voluminosas que cautivan a las chicas de todas las tallas y siluetas. La diseñadora relanzó su marca homónima en el 2018 con más ímpetu y fuerza que nunca y por eso fue contactada para crear esta cápsula para Target. Sus piezas logran un equilibrio entre forma y fluidez, pues al mezclar sus estampados dibujados a mano con proporciones excéntricas Vargas imprime a la moda su toque de romanticismo y comodidad moderna. "Crecer alrededor del arte y la arquitectura realmente me dio mi formación como diseñadora, y continúa influyendo en todos mis estampados y siluetas estructuradas hasta el día de hoy", expresó en la presentación de su muestra. "Cuando diseñaba mi colección para Target, quise incluir estilos básicos de la marca y los estampados que representan la vitalidad de mi herencia colombiana, teniendo en cuenta la funcionalidad y la feminidad", explicaba. "Siempre me ha atraído experimentar con el volumen y las formas, por lo que era importante que mi surtido empoderara a las clientas de Target para que también lo hicieran", reiteró Kika Vargas sobre los diseños que como aquí puedes ver engalanan a modelos e diversas contexturas y características. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kika Vargas para Target cuenta con femeninas piezas que incluyen vestidos, blusas, faldas y básicos que se inspiran en la estructura, el volumen y la facilidad de uso diario, lo que hace que vestirse se sienta como un arte. Dentro de las piezas favoritas de la colección está un vestido rosa de estampado floral con hombros exagerados. Kika quiere que los clientes de Target sean atrevidos al mezclar y combinar todas las piezas, sin importar el estampado, la silueta o el tono. "Todos los vestidos tienen bolsillos porque es muy importante para nosotras tener siempre bolsillos", explica. "Además, el arte es una de las mayores inspiraciones para mi colección. Trato de involucrar a otros artistas y su trabajo en mis creaciones. En casa con música o podcasts me desconecto del mundo y dibujo mis inspiraciones", anota Vargas sobre su dinámica de trabajo. En su colección, disponible en todas las tiendas Target del país este próximo 9 de octubre, verás además de vestidos y chaquetas, gafas de sol, bolsos e incluso cadenas para gafas para que nunca tengas que preocuparte por perderlas cuando te las quites. Algunas piezas tienen tonos básicos infalibles, pero donde la colección de Vargas realmente se destaca es con los estampados brillantes y las telas resplandecientes que te harán sentir tan fabulosa como celebridades de la talla de Zendaya y Taylor Swift (dos de las favoritas de la diseñadora). Estamos muy orgullosos de compartir esta noticia y estamos seguros de que la colección será un gran éxito. ¡Ya queremos que llegue el 9 de octubre!

