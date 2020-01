Descubre el ritual Temazcal para entrar en el año nuevo con equilibrio y el mejor espíritu Kika Rocha viaja hasta la Riviera Maya para descubrirnos un ritual para purificar cuerpo y mente con miles de años de historia. By Redacción Ponte Bella ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nada como un buen detox físico y espiritual para empezar el año nuevo. Esta semana en los Especiales con Kika, nuestra experta de moda y belleza colombiana Kika Rocha se ha desplazado hasta el resort Zoetry Paraíso de la Bonita, en la Riviera Maya, desde donde nos trae la ceremonia del Temazcal para purificar cuerpo y alma. El temazcal es un baño de vapor que se utilizaba en Mesoamérica con fines higiénicos y para realizar rituales terapéuticos y espirituales. La palabra temazcal proviene de la palabra náhuatl “temazcalli”, cuya traducción literal sería “casa de sudor”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El temazcal representa descender de una manera consciente, ordenada y ritual a esas profundidades [espirituales]”, explica Luis Salazar, maestro experto en este ritual. El temazcal en sí es una especie de choza generalmente redonda que tiene entre dos y cuatro metros de diámetro y no más de un metro y medio de altura. Image zoom En algunos casos dispone de una hornilla (tlexictli), donde se coloca la leña que calienta el recinto a través de una pared, y en otros, cuando están situados en terrenos externos a las viviendas, se hace una hoguera grande donde se calientan las piedras y recipientes con agua y hierbas medicinales. Según explica Salazar, este fuego sagrado representa al dios del sol, cuya energía fecundante y creadora calienta las piedras volcánicas. El experto te guía con cánticos y explicaciones a lo largo de este ritual tan especial que puedes descubrir con detalle en el video al comienzo de este artículo. ¡No te lo pierdas! Advertisement

