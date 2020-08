Kika Rocha habla de su gran regreso a People en Español como editora de moda y belleza Nuestra querida Kika Rocha retoma su trono como editora de moda y belleza de People en Español. ¡Esto nos contó sobre su regreso! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de siete años, Kika Rocha regresa a People en Español como editora de moda y belleza. Nuestro editor en jefe Armando Correa hizo el anuncio de que Rocha regresará a la revista el 31 de agosto. La colombiana habló con Ponte BELLA sobre su gran regreso a la que fue su casa durante 11 años. “Estoy feliz. Nunca me he desconectado, siempre ha sido mi casa, siempre han sido mi familia, mis amigos", dice sobre el equipo de la revista. "Es un cariño que se forja de tiempo, que va más allá de entregar un artículo o de hacer una sesión de fotos, son lazos muy bonitos. Eso nunca se perdió, ese vínculo mío con la revista siempre estuvo", añade Rocha, quien se mantuvo activa en People en Español, participando en paneles de eventos nuestros como Las 25 Mujeres Más Poderosas y colaborando desde hace dos años con sus Especiales con Kika, donde compartía cada viernes videos con tips de moda y belleza. Image zoom Cortesía de Kika Rocha Durante los últimos siete años, la galardonada periodista, influencer y autora del libro Tips de Kika— quien cuenta con más de 332 mil seguidores en redes sociales— ha trabajado con reconocidas marcas como Aveeno, L'Oreal Paris, Colgate, Estée Lauder, Mary Kay, y Pond’s, entre otras. También hizo una alianza con Macy's y fue escogida en el 2015 para su campaña "Las Influyentes", compartiendo con otras mujeres en una gira en la que recorrió 10 ciudades de Estados Unidos durante el Mes de la Herencia Hispana. "Son marcas que han confiado en mi capacidad de contar historias para llegar a la gente", dice Rocha. "Ha sido una aventura espectacular". Image zoom Cortesía de Kika Rocha Regresar a nuestra publicación en el 2020 tiene un significado especial para ella. "El reto es muy grande, sobre todo en este año que está todo el mundo en casa y que está todo paralizado. La misión nuestra como comunicadores siempre ha sido aportar contenido ético, que inspire y que acompañe. Estamos en una industria privilegiada por eso. Hay tantas formas de comunicar, pero el estilo nuestro siempre ha sido por el lado positivo, por el lado bonito. Nuestro contenido tiene que reflejar eso: aquí estamos, estamos acompañándolos, los estamos inspirando, dando alternativas para que se puedan vestir mejor desde casa con lo que tienen en su closet, echando mano a productos naturales y caseros, siendo muy recursivos y muy inteligentes en eso. Y que podamos ver la moda como algo real, como algo más consciente. Creo que esta pandemia ha sido muy importante en el tema de concientización. Se trata de apoyarnos, darnos la mano". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía de Kika Rocha Rocha regresa llena de inspiración. "Cada vez la moda y la belleza van siendo más reales, más posibles. Nuestras celebridades son agentes de inspiración muy grandes y tienen sus historias que cada vez son más humanas. Hay muchas historias lindas para contar", reconoce. "Tenemos que seguir con la tarea de cuidarnos y ponernos bellas. Sé que hay momentos difíciles, pero no podemos bajar la guardia", añade. Además de entrevistar a grandes diseñadores y promover reconocidas marcas, Rocha ha viajado a destinos remotos para contar las historias de comunidades indígenas que tejen canastos o trabajadores textiles con obras deslumbrantes. "Me ilusiona tener esa plataforma para apoyar la moda sostenible. Podemos ayudar a tantos emprendedores, a tantos artesanos, a tantas comunidades bellas que hay en todo nuestro continente y en Estados Unidos de iniciativas de moda", afirma. Image zoom Cortesía de Kika Rocha Rocha presentará en Despierta América (Univisión) las nuevas portadas digitales de People en Español. La experta en moda y belleza ha tenido una gran presencia en televisión, brillando como comentadora de moda en las alfombras rojas de premiaciones como Latin Grammys, Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, Premios Billboard Latinos y Premios El Soberano. Eso además de ser parte del jurado del reality show Colombia’s Next Top Model de Caracol TV. Image zoom Cortesía de Kika Rocha Viajar es una de sus grandes pasiones y habla inglés, francés e italiano. Rocha estudió leyes en la Universidad de Los Andes en Colombia y tiene una maestría en comunicaciones de New York University. Image zoom Cortesía de Kika Rocha Su hija Victoria, de 13 años, es un gran cómplice y su motor. "Victoria siempre ha sido mi compañera de fórmula", dice Rocha. "Detrás de mis videos está ella como camarógrafa. Ella ha sido parte de todo esto desde siempre. Cuando estoy promocionando un producto, le toca ponerse la mascarilla de tomate ¡y hace unas caras!", bromea. "Ella es mi compañera de aventuras. Quiero inspirarla y que ella vea que cuando uno hace el trabajo que una ama, no es trabajo".

