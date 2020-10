¿Buscas un traje de baño para lucirte como toda una Miss Universo sin importar tu talla? Kiara Liz Ortega, la ex Miss Universo Puerto Rico 2018 lanzó su propia línea de trajes de baño que van más allá de tu silueta femenina. Por el momento las piezas estarán disponibles exclusivamente en su sitio web. ¡Visítalo! Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la pandemia, las famosas nos siguen sorprendiendo con nuevos lanzamientos de moda y belleza, como es el caso de Kaira Liz Ortega, la ex Miss Universo Puerto Rico 2018. La animadora del programa ¿Quién es la máscara? (Univision) se estrenó esta vez como empresaria de su línea de trajes de baño, Parcha by Kiara Liz Orgeta. Aunque este nuevo proyecto se retrasó un poco por las circunstancias actuales, la joven emprendedora logró finalmente dar comienzo a esta nueva faceta como diseñadora que abrirá más puertas en su carrera. Image zoom Cortesía Parcha by Kiara Liz es una línea de ropa de playa que busca satisfacer el gusto de todas las mujeres sin importar su talla o edad, “Con esta nueva experiencia empresarial busco continuar representando a la mujer, quiero que las mujeres se sientan en confianza y fortaleza...estamos trabajando con trajes de baño para todos los cuerpos que estarán disponibles inicialmente nuestra página web”, afirmó Kiara Liz en un comunicado. “Creo que las mujeres somos poderosas cuando rompemos estereotipos y nos atrevemos a lucir nuestra figura en traje de baño. Implica amor propio, apreciación por nuestro cuerpo, aceptación de quién somos y la afirmación de que nos amamos tal cual. Esa es la base de todo”. La también ganadora de "Mira quién baila" (Univision) cuenta además con su línea de joyería junto a Forever Crystals. Fiel a sus raíces, la colección de Kiara llamada “Welcome to Paradise” incluye 15 hermosas piezas inspiradas en las playas de su natal Puerto Rico. No cabe duda de que este es solo el comienzo de una exitosa faceta empresarial para esta activa mujer quien ahora mismo se encuentra en México preparando nuevos proyectos. ¡Felicidades Kiara Liz! Visita parchafashion.com para conocer sus creaciones.

Close Share options

Close View image ¿Buscas un traje de baño para lucirte como toda una Miss Universo sin importar tu talla?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.